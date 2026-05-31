Έμμα Καρυωτάκη: Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της – Το «αντίο» της μητέρας της

Η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη, Κέλλυ Καμπάκη έκανε γνωστό πως ο λήπτης του ήπατος της κόρης της, έφυγε από τη ζωή. Η 21χρονη Έμμα, μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ζωή σε πολλούς συνανθρώπους της με τη δωρεά οργάνων που αποφάσισαν οι γονείς της.

Στη συγκλονιστική ανάρτηση της μητέρας της Έμμας Καρυωτάκη που παρασύρθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποχαιρετά τον άνθρωπο που για περίπου τέσσερα χρόνια έζησε με το ήπαρ της κόρης της: «Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Έμμα Καρυωτάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή τόσο νωρίς, έδωσε ζωή σε συνολικά επτά ανθρώπους μέσα από τη δωρεά οργάνων.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου… Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»