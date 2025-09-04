Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Καραμπόλα με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025 στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο τροχαίο ατύχημα, ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές, με τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ποσειδώνος να παραμένει κλειστή λόγω του ατυχήματος και να υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη στο στο δεύτερο τούνελ, με ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται.