Ελλάδα

Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Καραμπόλα με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Από το τροχαίο τραυματίστηκε τουλάχιστον ένα άτομο
Φορτηγάκι τρακαρισμένο
Photo / Orange Press

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025 στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο τροχαίο ατύχημα, ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές, με τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ποσειδώνος να παραμένει κλειστή λόγω του ατυχήματος και να υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη στο στο δεύτερο τούνελ, με ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

 

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλεκτρονικός πόλεμος: Ο Στρατός Ξηράς εξετάζει λύσεις για να έχει «το πάνω χέρι» στο «αόρατο» πεδίο μάχης
Στην εποχή όπου οι επικοινωνίες, τα drones και τα όπλα ακριβείας κυριαρχούν, η απουσία ισχυρού ηλεκτρονικού πολέμου δημιουργεί κενά. κάτι που οι Ένοπλες Δυνάμεις θέλουν να «καλύψουν»
Έλληνας στρατιώτης σε άσκηση 1
Ο Έλληνας «υπερστρατιώτης», drones «καμικάζι» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» στο περίπτερο του ΥΠΕΘΑ στην ΔΕΘ
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία στους επισκέπτες με εκθέματα, οπλικά συστήματα αλλά και προσομοιωτές πτήσης μαχητικών αεροσκαφών
Έλληνες στρατιώτες με την παραλλαγή και τον εξοπλισμό του «Σύγχρονου Μαχητή» 7
Newsit logo
Newsit logo