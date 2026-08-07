Τροχαίο στις Σέρρες: Μητέρα και γιος σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με φορτηγό

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος για ακόμη μια φορά καθώς το πρωί της Παρασκευής (7.8.26) δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στις Σέρρες, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης – Δράμας στην Παλαιοκώμη Σερρών.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου, μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας. Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 24χρονος, ενώ η 43χρονη επέβαινε ως συνοδηγός.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύεται.