Τροχαίο στον Πειραιά: «Το τράνταγμα ήταν πολύ δυνατό» λέει μία από τους τραυματίες από τη σύγκρουση τραμ με λεωφορείο

Ο οδηγός του λεωφορείου ήταν αρκετά ψύχραιμος, δηλώνει στο newsit.gr μία επιβάτης που τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση, το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025), αστικού λεωφορείου με συρμό του τραμ στον Πειραιά.

«Το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση και μόλις κατέβηκε μια κυρία και πριν προλάβει να κλείσει η πόρτα, ακούσαμε ένα μπαμ», περιγράφει η νεαρή γυναίκα η οποία επέβαινε στο λεωφορείο και έζησε τα τρομακτικά δευτερόλεπτα της σύγκρουσης με το συρμό του τραμ επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.

«Κάποιοι έπεσαν κάτω, εγώ ευτυχώς καθόμουν και “συγκρούστηκα” με τον απέναντί μου. Όταν κατεβήκαμε είδαμε το τραμ, είχε μπει στη τζαμαρία του λεωφορείου. Το τράνταγμα ήταν πάρα πολύ δυνατό, κάποιοι έπεσαν κάτω, ευτυχώς ο οδηγός του λεωφορείου ήταν αρκετά ψύχραιμος, μας βοήθησε, κάλεσε αμέσως πυροσβεστική και αστυνομία», συνέχισε την περιγραφή της στο newsit.gr.

«Σοβαρός τραυματίας δεν υπήρξε, οι πιο πολλοί είχαν θέμα με το αυχένα τους», συμπλήρωσε και εξήγησε πως τα δικά της τραύματα ευτυχώς είναι επιφανειακά.

Στο σημείο του τροχαίου, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και συνεργεία διάσωσης, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, από τους 30 ελαφρά τραυματίες -όλοι επιβάτες του λεωφορείου- έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, οι 15.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.