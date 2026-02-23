Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο στον Πύργο: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων – 4 τραυματίες, ένας σε σοβαρή κατάσταση

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας
Τα δύο αυτοκίνητα μετά την σύγκρουση / Φωτο patrisnews

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2/2026) στον κόμβο Ολυμπίων, στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στον Πύργο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άτομα, 2 επιβαίνοντες από κάθε όχημα.

Ένας από τους τραυματίες φέρεται να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο – Λιακάδα με λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί
καιρός
Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλήττουν τη Δυτική Ελλάδα ισχυρές βροχοπτώσεις
Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί με αφορμή τα κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες πολλές περιοχές
Πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις στην Ήπειρο
