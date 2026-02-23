Τροχαίο στον Πύργο: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων – 4 τραυματίες, ένας σε σοβαρή κατάσταση

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2/2026) στον κόμβο Ολυμπίων, στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στον Πύργο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άτομα, 2 επιβαίνοντες από κάθε όχημα.

Ένας από τους τραυματίες φέρεται να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.