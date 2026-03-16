Ελλάδα

Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τόσο εκτεταμένη η απάτη το 2020 που ήταν αδύνατο να μην τη δεις, ενημέρωσα γραπτώς Αυγενάκη και Γεωργαντά»

«Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο» είπε η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη του πρώην διοικητή του Οργανισμού
Η Παρασκευή Τυχεροπούλου στην κατάθεσή της στην εξεταστική της Βουλής / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Νίκος Καϊμακούδης , Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Για «πάρτι» ατασθαλιών και έκνομων ενεργειών στον ΟΠΕΚΕΠΕ με χιλιάδες παράνομες επιδοτήσεις και εκατομμύρια ευρώ να κάνουν «φτερά» από τα ευρωπαϊκά ταμεία, μίλησε στην τρίτη κατά σειρά κατάθεση της στη δίκη του πρώην διοικητή του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά, η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων, Παρασκευή Τυχεροπούλου

Η συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για «εκτεταμένη και εξόφθαλμη απάτη» στον Οργανισμό το 2020, οπότε κλήθηκε να ελεγχθεί μια σειρά από ΑΦΜ που αιτούνταν επιδοτήσεων. 

«Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ,που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Τυχεροπούλου, ο οποία κατά τη σημερινή της εξέταση στο δικαστήριο προσκόμισε έγγραφα και e-mails, βάσει των οποίων συνάδελφος της από την Κρήτη, όταν ενημέρωσε για κόκκινα ΑΦΜ απειλήθηκε, τιμωρήθηκε από τον Οργανισμό  και κατέληξε να ζει… σε υπόγειο.

Όπως είπε γι’ αυτόν χαρακτηριστικά η μάρτυρας, αρχικώς μετακινήθηκε από τη θέση του και εν συνεχεία…. εξαφανίστηκε από το οργανόγραμμα και τη λίστα των υπαλλήλων στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάγεται πλέον στη ΑΑΔΕ.

Τελικώς, από  τον Οργανισμό του επιβλήθηκε στέρηση μισθού για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους τους για όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ενημέρωσε Αυγενάκη και Γεωργαντά

Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο της κατάθεσης της η κ. Τυχεροπούλου, η ίδια γραπτώς είχε ενημερώσει για όλα τα προβλήματα εγγράφως μέσω του προέδρου του οργανισμού τους πρώην υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά.

«Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο», είπε απαντώντας στις δεκάδες ερωτήσεις που δέχθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου.

Η δίκη με κατηγορούμενους τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Έργων και Τεχνικών ελέγχων Αθανασία Ρέππα για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού, συνεχίζεται με την εξέταση της κ. Τυχεροπούλου. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καλαμαριά: «Όσοι επιχειρούν να σπιλώσουν τη μνήμη του Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου» λέει ο δικηγόρος του 20χρονου
«Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη. Η καταδίκη πρέπει να είναι καθολική όχι a la carte», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου
Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
«Δεν έκανε αυτά που του αποδίδουν» λέει ο πατέρας του 21χρονου που εμπλέκεται στον ομαδικό βιασμό της 17χρονης στα Χανιά
«Το παιδί μου δεν έχει κάνει τίποτα και δεν έχει αναμιχθεί σε κάτι τέτοιο. Βρέθηκε μπλεγμένο χωρίς να φταίει» λέει στο newsit.gr ο πατέρας ενός από τους συλληφθέντες για την υπόθεση
Ανήλικη
Newsit logo
Newsit logo