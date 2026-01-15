Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3015: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 15/01/2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3015.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 15/01/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 3015), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 6, 7, 31, 36, 39 και Τζόκερ ο αριθμός 1.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δημιουργήθηκε ομάδα διαχείρισης κρίσεων για την αεροναυτιλία – Ετοιμάζεται η εγκατάσταση των νέων πομποδεκτών με συστήματα καταγραφής φωνής
Οι εγκαταστάσεις θα αρχίσουν στοχευμένα στους απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, θωρακίζοντας το σύστημα επικοινωνιών του FIR από προβλήματα, όπως αυτά που προέκυψαν στις 4 Ιανουαρίου 2026
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
