Βριλήσσια: «Του έδινε κλωτσιές στο νεφρό και μία μπουνιά στο μάτι» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου

Σοβαρά τραυματισμένος εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος μετά τον ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του στα Βριλήσσια το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την άγρια επίθεση του δράστη στον ανήλικο, με κλωτσιές και μπουνιές!

Από τον βάναυσο ξυλοδαρμό, ο 14χρονος από τα Βριλήσσια υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

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Ο άτυχος έφηβος έχει υποστεί κάκωση στον ένα του νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

«Ξέρω για το νεφρό του, ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Του έδινε κλωτσιές εκεί που είναι το νεφρό και μια μπουνιά στο μάτι», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε, «προχθές το βράδυ το παιδί είχε βγει με την κοπέλα του μία βόλτα. Αυτό που έγινε ήταν να πάει ο άλλος να τον βρει και να τον χτυπήσει».

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«Τα παιδιά είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις. Είχαν βριστεί μεταξύ τους», πρόσθεσε.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως ο 14χρονος «ήταν κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει» και «ήταν μπροστά πολλά παιδιά, αλλά ήταν μεταξύ των δύο».

Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.