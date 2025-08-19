Τζόκερ: Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο «παραμιλούν» με τους δύο υπερτυχερούς που μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ

Η ανάδειξη των δύο υπερτυχερών του Τζόκερ οι οποίοι έγραψαν ιστορία το βράδυ της 17ης Αυγούστου, κερδίζοντας το υψηλότερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ από το παιχνίδι του ΟΠΑΠ.

Το γεγονός παραμένει το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στις περιοχές όπου κατατέθηκαν τα «χρυσά» δελτία του Τζόκερ, σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο και το Μαρκόπουλο.

Οι δύο μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας καταφέρει να βρουν τον αριθμητικό συνδυασμό που «ξεκλείδωσε» το ιστορικό έπαθλο στην πρώτη κατηγορία.

«Με ειδοποίησε ο αδερφός μου. Στην αρχή δεν το πίστεψα με τίποτα, νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα, γιατί ήταν τεράστιο το ποσό. Είναι το γεγονός της περιοχής», τονίζει ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο.

Όπως λέει η κυρία Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο, ο μεγάλος νικητής που έπαιξε στο κατάστημά της είχε συμπληρώσει δελτίο με μόλις 6 στήλες, γεγονός που σημαίνει ότι κόστισε 6 ευρώ. «Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Είναι διπλή χαρά για εμάς, γιατί είναι το μεγαλύτερο τζακ ποτ του ΤΖΟΚΕΡ στην ιστορία», πρόσθεσε η κ. Μαρκουλάκη.