Τζουμέρκα: Καθίζηση 60 μέτρων σε επαρχιακό δρόμο – Υποχώρησε και αυτοκίνητο, από θαύμα δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Γερανός έσπευσε στο σημείο και απομάκρυνε με ασφάλεια το αυτοκίνητο
Σοβαρό πρόβλημα προκλήθηκε στη 2η Επαρχιακή Οδό στα Τζουμέρκα, καθώς σημειώθηκε καθίζηση του δρόμου που αγγίζει τα 60 μέτρα. Τη στιγμή του ατυχήματος μάλιστα, τύχαινε να περνά και αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να προκληθεί πανικός.

Η καθίζηση στα Τζουμέρκα προκλήθηκε την Κυριακή (15.02.2026) και λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων που καταγράφονται στην περιοχή. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο δρόμος έχει καταστραφεί ολοσχερώς ενώ το αυτοκίνητο με τους 2 επιβαίνοντες ισορροπεί πάνω στα συντρίμμια.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προχώρησε άμεσα στο κλείσιμο του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καθίζηση εντοπίζεται σε τμήμα του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αναστάτωση στους οδηγούς και στους κατοίκους. Η διέλευση των οχημάτων προς τα Πράμαντα θα γίνεται προσωρινά μέσω Αγνάντων, με τον Δήμο να καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία για την εκτίμηση της ζημιάς και τον προγραμματισμό των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης.

Πληροφορίες από epirusgate.gr

