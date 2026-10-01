Βάγια Νέστορα: Στον ανακριτή οι 4 κατηγορούμενοι για την φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Πήραν προθεσμία οι 2

Δύο και μήνες έχουν περάσει από τον εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Οι 4 κατηγορούμενοι που παραμένουν προφυλακισμένοι, θα βρεθούν ξανά ενώπιων ανακρίτριας με σκοπό να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού – «καβάτζα» αλλά και ο 25χρονος που έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτουργούς, μέχρι και σήμερα (01.10.2026) αρνούνται την εμπλοκή τους.

Η ανακρίτρια ζητά συμπληρωματικές καταθέσεις για τα όσα έγιναν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, με σκοπό την πιθανή αναβάθμιση των κατηγοριών σε τρομοκρατία η οποία προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Για την εμπρηστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα έχουν συλληφθεί και προφυλακισθεί 4 άτομα, ο 29χρονος και η 26χρονη που φέροντας ως φυσικοί δράστες της επίθεσης αλλά και οι αναφερόμενοι: ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση αλλά και ο 25χρονος «ντελιβεράς» των κλειδιών.

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Οι δύο τελευταίοι έφτασαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, κάτω από αυστηρά μέτρα, και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν, συμπληρωματικά, εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Απολογούμενοι στην ανακρίτρια μετά τη σύλληψή τους είχαν αρνηθεί την εμπλοκή τους.

Την Παρασκευή, αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης.

Σε βάρος όλων είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που αφορούν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών και του εμπρησμού.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια δικογραφία βρίσκονται και οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα (ξημερώματα 1ης Ιουλίου) στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμοβίτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη- ενέργειες για τις οποίες οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων.