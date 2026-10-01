Ηράκλειο: «Τον ψάχναμε για να πάρει τον 6χρονο γιο του και δεν μπορούσαμε να τον βρούμε» λέει ο φίλος του 36χρονου που σκοτώθηκε μετά από πτώση σε πηγάδι

Ένα τηλεφώνημα για να πάρει το παιδί του, που δεν απαντήθηκε ποτέ έγινε η αρχή για μια τραγωδία με θύμα έναν 36χρονο που έχασε την ζωή του μετά από ατύχημα στο χωράφι του στο Ροτάτσι Ηρακλείου.

Όλα συνέβησαν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου όταν ο 36χρονος Γιάννης πατέρας ενός 6χρονου παιδιού έφυγε από το σπίτι του για να πάει στο χωράφι του, το οποίο καλλιεργούσε και πήγαινε εκεί καθημερινά στο Ροτάτσι Ηρακλείου. Γύρω στις 17:00 η ώρα το απόγευμα τον έψαχναν προκειμένου να πάρει το παιδί του, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν και τότε ξεκίνησε ένα θρίλερ για του δικούς του.

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Η οικογένεια του και οι φίλοι του ξεκίνησαν να τον ψάχνουν και τελικά κατάφεραν να τον βρουν το μεσημέρι της Τετάρτης νεκρό μέσα στο πηγάδι του χωραφιού του.

Το newsit.gr επικοινώνησε με τον φίλο του άτυχου άντρα που τον εντόπισε και ειδοποίησε τις Αρχές.

«Εγώ έψαχνα να βρούμε τον Γιάννη, αφού ήθελε να πάει να πάρει το παιδί του και δεν είχε εμφανιστεί. Το πηγάδι είχε κάποια ξύλα, τα οποία ήταν παλιά. Πάτησε πάνω για να δει το ρολόι της ΔΕΗ και του υποχώρησαν τα ξύλα. Αυτό ήταν. Τον βρήκα περίπου στις έντεκα, αν θυμάμαι καλά, και μετά ειδοποίησα την αστυνομία. Ο Γιάννης ασχολούνταν με τα αγροτικά και κάθε μέρα πήγαινε στο συγκεκριμένο χωράφι», λέει σοκαρισμένος στο newsit.gr

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Ο φίλος του με το που εντόπισε στο χωράφι τον άτυχο άνδρα κάλεσε τις Αρχές άλλες και την οικογένεια του που δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο δικός τους άνθρωπος έφυγε με έναν τόσο άδικο τρόπο.

«Ο αδερφός μου ασχολούνταν με τα αγροτικά και κάθε μέρα πήγαινε στο χωράφι αυτό γιατί το καλλιεργούσε. Εμείς χάσαμε τα ισχνή του αδερφού την Τρίτη το απόγευμα και τον αναζητούσαμε για τι έπρεπε να πάρει το παιδί του, δεν τον βρήκαμε και αρχίσαμε να τον ψάχνουμε», λέει ο αδερφός του 36χρονου και συνεχίζει λέγοντας για το πώς συνέβη το μοιραίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τον αδερφό του ο 36χρονος είχε πάει στο χωράφι ήθελε να δει το ρολόι του πηγαδιού πάτησε πάνω σε κάποια ξύλα, αυτά υποχώρησαν και έπεσε μέσα.

«Το πηγάδι ήταν παλιό. Πάτησε στη μέση και έπεσε μέσα. Έσπασε το πηγάδι και έπεσε μέσα. Την Τετάρτη το μεσημέρι μας πήραν τηλέφωνο. Ένας φίλος του, πήγε στο χωράφι και, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής, βρήκε τον αδερφό μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αδερφός του. Τραγική ειρωνεία είναι ότι ο άτυχος άνδρας γνώριζε ότι το πηγάδι ήταν παλιό και είχε σκοπό να το φτιάξει όμως δεν πρόλαβε πότε.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία -νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα γύρω από την τραγωδία.