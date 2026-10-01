Ρέθυμνο: Αγνοείται κτηνοτρόφος στις Καρίνες – Η κακοκαιρία δυσκολεύει την επιχείρηση εντοπισμού του

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού ενός κτηνοτρόφου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (30.09.2026) στο Ρέθυμνο. Η κακοκαιρία που πλήττει το νησί δυσχεραίνει τις έρευνες και εντείνει την αγωνία των ανθρώπων του.

Τα ίχνη του κτηνοτρόφου χάθηκαν όταν μετέβη στο μαντρί του, στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής, με την οικογένειά του να δηλώνει την εξαφάνισή του σήμερα και να ξεκινούν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τις αναζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει με πλημμύρες και καθιζήσεις ολόκληρη την Κρήτη, δυσκολεύει το έργο των διασωστών και αυξάνει την αγωνία για την τύχη του κτηνοτρόφου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν τα ίχνη του και να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η επικοινωνία μαζί του.

Πληροφορίες από neakriti.gr