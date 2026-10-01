Code Like a Girl: Τα κορίτσια που γράφουν κώδικα και διαμορφώνουν τον ψηφιακό κόσμο του αύριο

Μπορείς να δημιουργήσεις μια ιστοσελίδα από το μηδέν. Να γράψεις τις πρώτες σου γραμμές κώδικα και να δώσεις ζωή σε μια δική σου ιδέα. Όμως, στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η τεχνολογία δεν αφορά μόνο το τι μπορείς να φτιάξεις.

Αφορά και το πώς αξιολογείς όσα βλέπεις online. Πώς αναγνωρίζεις αν μια εικόνα είναι αληθινή ή έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς προστατεύεις τα προσωπικά σου δεδομένα στα social media. Και πώς ξεχωρίζεις την αξιόπιστη πληροφορία από την παραπληροφόρηση σε ένα περιβάλλον όπου το περιεχόμενο παράγεται και διαδίδεται πιο γρήγορα από ποτέ.

Αυτή τη διπλή διάσταση της ψηφιακής εκπαίδευσης ανέδειξε ο 10ος κύκλος του Code Like a Girl της Vodafone, φέρνοντας περισσότερα από 50 κορίτσια ηλικίας 14 έως 18 ετών πιο κοντά όχι μόνο στον προγραμματισμό, αλλά και στις δεξιότητες που χρειάζονται για να κινούνται με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Coding, συνεργασία και δημιουργία

Ο στόχος του Code Like a Girl παραμένει σταθερός εδώ και δέκα χρόνια: να δώσει σε περισσότερα κορίτσια την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του προγραμματισμού και να εξερευνήσουν νέες προοπτικές στους τομείς STEM.

Φέτος, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στα κεντρικά γραφεία της Vodafone, οι συμμετέχουσες γνώρισαν τις βασικές αρχές του coding, συνεργάστηκαν σε ομάδες και, με την καθοδήγηση στελεχών της ομάδας Τεχνολογίας της Vodafone που συμμετείχαν ως mentors, σχεδίασαν και υλοποίησαν τις δικές τους ιστοσελίδες.

Μέσα από την εισαγωγή σε βασικές γλώσσες και έννοιες προγραμματισμού, απέκτησαν πολύτιμες ψηφιακές δεξιότητες που αποτελούν το θεμέλιο για την κατανόηση του σύγχρονου τεχνολογικού κόσμου. Παράλληλα, εξοικειώθηκαν με τρόπους σκέψης όπως η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η συνεργασία, δεξιότητες που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της εργασίας και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Οι περισσότερες γνώρισαν για πρώτη φορά τον προγραμματισμό στην πράξη. Για όλες, όμως, ήταν μια ευκαιρία να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να δουν στην πράξη πώς μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ένα πραγματικό ψηφιακό project. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 450 κορίτσια έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ανακαλύπτοντας νέες δυνατότητες και δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέλλον.

Ψηφιακή ευημερία σε έναν κόσμο που αλλάζει

Φέτος, το πρόγραμμα εστίασε και σε μια ακόμη σημαντική πτυχή της τεχνολογίας: πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε με τρόπο συνειδητό, υπεύθυνο και ασφαλή.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα «Digital Skills and Inclusion» του Ιδρύματος Vodafone, το Generation Next υλοποίησε διαδραστικά εργαστήρια ψηφιακής ευημερίας με επίκεντρο δύο θέματα που απασχολούν όλο και περισσότερο τη νέα γενιάς: την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το oversharing στα social media, καθώς και τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με την παραπληροφόρηση.

Γιατί σήμερα η ψηφιακή παιδεία δεν περιορίζεται στη χρήση των εργαλείων. Περιλαμβάνει και την ικανότητα να αξιολογούμε το περιεχόμενο που καταναλώνουμε, να προστατεύουμε την ψηφιακή μας παρουσία και να λαμβάνουμε πιο ενημερωμένες αποφάσεις για όσα μοιραζόμαστε και όσα εμπιστευόμαστε online.

Σε μια εποχή όπου εικόνες, βίντεο και κείμενα μπορούν να δημιουργηθούν με τη βοήθεια της AI, η κριτική σκέψη γίνεται εξίσου σημαντική δεξιότητα με την τεχνολογική γνώση.

Από μια ιδέα σε 10 ιστοσελίδες

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των 10 ιστοσελίδων που δημιούργησαν οι συμμετέχουσες, αποτυπώνοντας στην πράξη όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η νικήτρια ομάδα βραβεύτηκε με laptop, ενώ η δεύτερη έλαβε προνομιακές προσφορές για τα καταστήματα Vodafone.

Γιατί η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που μπορείς να μάθεις να χρησιμοποιείς, να δημιουργήσεις με αυτό και να διαμορφώσεις τη δική σου σχέση μαζί του. Και αυτή ακριβώς είναι η ουσία του Code Like a Girl: να δίνει σε περισσότερα κορίτσια τη γνώση, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του ψηφιακού κόσμου του αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Code Like a Girl: Code like a girl | Vodafone.gr.