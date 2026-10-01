Ελλάδα

Καιρός – Κολυδάς: Βροχές μέχρι την Κυριακή σε Πελοπόννησο, Κύθηρα, Κρήτη και νότιο Αιγαίο – Ο ρόλος της ανώτερης ατμόσφαιρας

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το οργανωμένο χαμηλό στα 500 hPa βαθαίνει και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο
Βροχή
Φωτογραφία αρχείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Με σφοδρότητα χτυπάει από το πρωί της Πέμπτης (1.10.26) η κακοκαιρία την Κρήτη με ισχυρή βροχόπτωση, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα ιδίως στον νομό Ρεθύμνου. Μια κακοκαιρία, που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα επιμείνει μέχρι και την Κυριακή και θα πλήξει τη νότια Ελλάδα.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, η κακοκαιρία με ισχυρή βροχόπτωση θα ενταθεί τις επόμενες μέρες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση της κακοκαιρίας, παίζει και η ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς όπως σημειώνει, ένα οργανωμένο χαμηλό στα 500 hPa βαθαίνει και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η σημερινή ενημέρωση επιβεβαιώνει ότι το κύριο ενδιαφέρον του καιρού μετατοπίζεται σταδιακά προς τη νότια Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται μόνο στο γνωστό βόρειο ρεύμα που διοχετεύει ψυχρότερες αέριες μάζες προς το Αιγαίο.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς ένα οργανωμένο χαμηλό στα 500 hPa βαθαίνει και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του ενισχύει τις ανοδικές κινήσεις, τη δυναμική αστάθεια και τη σύγκλιση, επιτρέποντας στα φαινόμενα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Έτσι, στα νότια διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο και δυναμικά υποστηριζόμενο σκηνικό, με αυξημένες πιθανότητες για ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις, κυρίως από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

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