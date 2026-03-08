Ελλάδα

Βανδάλισαν άγαλμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – «Ιησούς Χριστός Νικά» έγραψαν

Άγνωστοι βανδάλισαν άγαλμα σήμερα το πρωί (08.03.2026) στο κέντρο της Θεσσσαλονίκης.

Όπως διαπιστώθηκε, άγνωστοι βανδάλισαν και έβαψαν με μαύρο χρώμα το πρόσωπο του αγάλματος, γράφοντας παράλληλα πάνω στο σώμα «Ιησούς Χριστός Νικά».

Το άγαλμα «Η Γυναίκα σε Λεωφορείο» είναι ένα νέο γλυπτό 2,75 μέτρων του Μανώλη Τζομπανάκη, που τοποθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025 στο «πέταλο» της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Δωρεά της οικογένειας Γλεούδη, το έργο αναπαριστά μια γυναίκα που επιβιβάζεται σε αστικό λεωφορείο, συμβολίζοντας την καθημερινότητα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Το άγαλμα «Η Γυναίκα σε Λεωφορείο» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που βανδάλισαν / thestival.gr

Σημειώνεται πως όταν τοποθετήθηκε προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

