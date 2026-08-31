Βανδαλισμός στον νέο σταθμό «Αρετσού» του Μετρό Θεσσαλονίκης

Την προσοχή των αρχών στη Θεσσαλονίκη έχει τραβήξει το περιστατικό με τον βανδαλισμό σε έναν από τους πέντε νέους σταθμούς της γραμμής τρεις ημέρες μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Στο στόχαστρο βρέθηκε ο σταθμός «Αρετσού» του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έγραψε με σπρέι στην εξωτερική επιφάνεια του σταθμού.

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Σύμφωνα με οπτικό υλικό που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, άγνωστος δράστης, το Σάββατο (29/8) χρησιμοποίησε σπρέι για να αναγράψει το σύνθημά του σε επιφάνεια του σταθμού, προκαλώντας φθορές στη νεόδμητη υποδομή.

Το περιστατικό καταγράφηκε μόλις 48 ώρες μετά τις δημόσιες εκκλήσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, μέσω της ΕΡΤ, για την περιφρούρηση και τον σεβασμό των νέων σταθμών από τους πολίτες.

Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.