Ελλάδα

Αργυρούπολη: 46χρονος κατήγγειλε ότι προσπάθησαν να τον απαγάγουν – Νοσηλεύεται με τραύμα στον ώμο

Ο ίδιος αντιστάθηκε και την ώρα που οι δράστες αποχωρούσαν από το σημείο, ένας από αυτούς τον πυροβόλησε στον ώμο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο νοσοκομείο με τραύμα στον ώμο βρέθηκε ένας 46χρονος στην Αργυρούπολη όταν τέσσερα άτομα επιχείρησαν να τον βάλουν με τη βία μέσα σε αυτοκίνητο και να τον απαγάγουν, όπως κατήγγειλε.

Το περιστατικό με τον πυροβολισμό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30.08.2026) στην Αργυρούπολη, με τον 46χρονο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα, τα οποία επιχείρησαν να τον βάλουν με τη βία μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, όταν αντιστάθηκε, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο, ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία του 46χρονου, ο οποίος κατάγεται από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα στην οδό Γραβιάς, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Όπως φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, τέσσερα άγνωστα άτομα τον πλησίασαν και προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν διά της βίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο ίδιος αντιστάθηκε και, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του, την ώρα που οι δράστες αποχωρούσαν από το σημείο, ένας από αυτούς τον πυροβόλησε στον ώμο.

Από τον πυροβολισμό ο 46χρονος υπέστη διαμπερές τραύμα. Μετέβη με δικό του μέσο σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ περιέγραψε τόσο στους γιατρούς όσο και στις Αρχές όσα υποστηρίζει ότι είχαν προηγηθεί.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού στην Αργυρούπολη και να εξακριβωθεί εάν τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν όπως τα έχει περιγράψει ο 46χρονος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
155
90
81
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» – Τι αλλάζει με τον νέο αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό και αντιβαλλιστικό «Θόλο»
Βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise, μαχητικά αεροσκάφη, UAV, μικρότερα drones, κατευθυνόμενα πυρομαχικά αλλά και άλλες εναέριες απειλές θα μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα
Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» – Τι αλλάζει με τον νέο αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό και αντιβαλλιστικό «Θόλο»
Newsit logo
Newsit logo