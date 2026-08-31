Κυψέλη: Η ιατροδικαστική θα δώσει απαντήσεις για το νεκρό βρέφος στη βαλίτσα – Έγκυος και η 15χρονη κόρη του ζευγαριού

Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν αστυνομικοί που πήγαν χθες (30.08.2026) το απόγευμα στην Κυψέλη όταν μετά από έλεγχο εντόπισαν ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές ψάχνουν απαντήσεις μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Κυψέλη με τους αστυνομικούς να μην πιστεύουν στα μάτια τους βλέποντας το κατεψυγμένο βρέφος. Την υπόθεση έχει αναλάβει ο ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους και πότε έχασε τη ζωή του. Δεν έχει εξακριβωθεί αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννηση του και γιατί το συντηρούσαν στην κατάψυξη.

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Η Γερμανίδα που βρισκόταν στο διαμέρισμα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα. Επισήμανε ότι ήθελε να το διατηρήσει και γι’ αυτό το έβαλε στην κατάψυξη σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Το χρονικό της φρίκης

Όλα ξεκίνησαν όταν το μεσημέρι της Κυριακής ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, κατήγγειλε στην Αστυνομία πως στο διαμέρισμα του έμενε μία οικογένεια που δεν τον πλήρωνε και έκανε χρήση ναρκωτικών.

Μέχρι να έρθει η αστυνομία ο ιδιοκτήτης είδε μια ομάδα ΔΙΑΣ και τους κατήγγειλε επίσης το περιστατικό. Αυτοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν πως έμεναν σε αυτό έξι άτομα. Ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τρία ανήλικα, μία 15χρονη και οι δύο γιοί τους 12 και 9 ετών και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος της 15χρονης.

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Ο πατέρας, ο Αφγανός και η 15χρονη προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών. Μόλις οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να κάνουν την έρευνα βρήκαν την Γερμανίδα με τους ανήλικους γιους της να ετοιμάζονται να φύγουν και να έχουν μαζέψει βαλίτσες.

Σε μία από τις βαλίτσες όταν την άνοιξαν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος.

Οι αστυνομικοί έμειναν άφωνοι με το μακάβριο εύρημα και όταν ρώτησαν την Γερμανίδα τι ήταν αυτό, τους είπε πως ήταν παιδί της που το είχε χάσει και συντηρούσε την σορό του στην κατάψυξη και όταν την ρώτησαν από πότε, αρχικά τους είπε πριν ένα με δύο χρόνια και στη συνέχεια πριν 8 μήνες. Να σημειωθεί ότι η 15χρονη κόρη του ζευγαριού είναι έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό.

Όλοι τους έχουν οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών όπου ανακρίνονται προκειμένου να πέσει φως σε αυτή την περίεργη ομολογουμένως υπόθεση.