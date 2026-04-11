Βάρη: «Έσπασαν τζάμι για να μπουν και πήραν ό,τι βρήκαν, τα διέλυσαν όλα» λέει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που διέρρηξαν άγνωστοι

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών της διάρρηξης σε τριώροφη κατοικία στη Βάρη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10.4.26) με λεία περίπου 5.000 ευρώ, έχει εξαπολύσει η Αστυνομία.

Το λευκό SUV, στο οποίο επέβαιναν οι δράστες της διάρρηξης, εντοπίστηκε από Ομάδα ΔΙΑΣ στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής και ακολούθησε καταδίωξη.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους για να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών και ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των δραστών με σκοπό να τους ακινητοποιήσει.

Ο ιδιοκτήτης της τριώροφης κατοικίας μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει τα όσα έζησε:

«Τους είδα εδώ πέρα, γιατί πήδηξαν από τα μπαλκόνια και φύγανε προς το βουνό. Εκεί τους περίμενε ένα άσπρο αυτοκίνητο και μπήκαν μέσα και εξαφανίστηκαν. Για αυτό το άσπρο αυτοκίνητο, απ’ ό,τι έμαθα, βγήκε η Ασφάλεια στο Κορωπί και τους εντόπισαν πιο κάτω, πέντε – έξι χιλιόμετρα μακριά. Ήταν τρεις, αλλά μέσα στο αυτοκίνητο ήταν πέντε άτομα. Παρακολουθούσαν τη γειτονιά, τους είχαμε πάρει χαμπάρι, μας φαίνονταν περίεργοι», αναφέρει.

«Εδώ γενικά έχει ησυχία, οπότε ξεχώριζαν. Εμφανισιακά δεν μπορώ να πω πολλά, φορούσαν κουκούλες και είχε και σκοτάδι, οπότε δεν φαινόντουσαν καθαρά. Ανέβηκαν στο βουνό και εκεί τους περίμενε το αυτοκίνητο και έφυγαν. Έσπασαν τζάμι για να μπουν μέσα και πήραν χρυσαφικά, ό,τι βρήκαν. Τα διέλυσαν όλα. Στην ουσία κατέβασαν και τις σειρήνες του συναγερμού, τις έσπασαν. Ήταν οργανωμένοι, ήξεραν τι κάνουν. Τον δικό μου συναγερμό κατέβασαν, τις σειρήνες έξω. Τα έσπασαν όλα», τονίζει.