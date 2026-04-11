Βάρη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες φεύγουν με το λευκό SUV, τους πήραν στο κυνήγι οι γείτονες

Το λευκό βαν στο οποίο επέβαιναν οι δράστες της διάρρηξης σε πολυκατοικία στην οδό Σίφνου στη Βάρη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10.4.26), καταγράφεται σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Οι κάτοικοι βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους τρεις δράστες της διάρρηξης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σίφνου στη Βάρη και διέφευγαν προς το βουνό.

Τόσο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έγινε στόχος όσο και οι γείτονές του επέστρεφαν από τον Επιτάφιο όταν είδαν τρία άτομα, με κουκούλες, να τρέχουν προς το βουνό και να επιβιβάζονται σε ένα λευκό SUV στο οποίο τους περίμεναν οι δύο συνεργοί τους.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr φαίνεται το λευκό SUV να στρίβει προς την οδό Σίφνου.

Οι διαρρήκτες αποβιβάστηκαν από το όχημα το οποίο φεύγει από το σημείο και κατευθύνθηκαν προς μια αλάνα, σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία.

Στο δεύτερο βίντεο, φαίνονται κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι, επιστρέφοντας από την περιφορά του Επιταφίου, είδαν τους διαρρήκτες να τρέχουν και καλούν σε βοήθεια.

Τελικά, οι διαρρήκτες επιβιβάζονται στο λευκό αυτοκίνητο και γίνονται «καπνός».

Ο ιδιοκτήτης της τριώροφης κατοικίας μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει τα όσα έζησε:

«Τους είδα εδώ πέρα, γιατί πήδηξαν από τα μπαλκόνια και φύγανε προς το βουνό. Εκεί τους περίμενε ένα άσπρο αυτοκίνητο και μπήκαν μέσα και εξαφανίστηκαν. Για αυτό το άσπρο αυτοκίνητο, απ’ ό,τι έμαθα, βγήκε η Ασφάλεια στο Κορωπί και τους εντόπισαν πιο κάτω, πέντε – έξι χιλιόμετρα μακριά. Ήταν τρεις, αλλά μέσα στο αυτοκίνητο ήταν πέντε άτομα. Παρακολουθούσαν τη γειτονιά, τους είχαμε πάρει χαμπάρι, μας φαίνονταν περίεργοι», αναφέρει.

«Εδώ γενικά έχει ησυχία, οπότε ξεχώριζαν. Εμφανισιακά δεν μπορώ να πω πολλά, φορούσαν κουκούλες και είχε και σκοτάδι, οπότε δεν φαινόντουσαν καθαρά. Ανέβηκαν στο βουνό και εκεί τους περίμενε το αυτοκίνητο και έφυγαν. Έσπασαν τζάμι για να μπουν μέσα και πήραν χρυσαφικά, ό,τι βρήκαν. Τα διέλυσαν όλα. Στην ουσία κατέβασαν και τις σειρήνες του συναγερμού, τις έσπασαν. Ήταν οργανωμένοι, ήξεραν τι κάνουν. Τον δικό μου συναγερμό κατέβασαν, τις σειρήνες έξω. Τα έσπασαν όλα», τονίζει.