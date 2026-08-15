Ιός του Δυτικού Νείλου: Αύξηση κρουσμάτων στην Αττική – Μαγιορκίνης: «Στο επίκεντρο Σπάτα και Μαρκόπουλο»

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες, με την Αττική και ιδιαίτερα το ανατολικό τμήμα της να βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής κυκλοφορίας. Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, επισημαίνει ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου καταγράφεται η μεγαλύτερη κυκλοφορία του ιού για φέτος, ενώ τα κρούσματα που έχει προκαλέσει ο ιός Δυτικού Νείλου έχουν φτάσει συνολικά τα 110 εγχώρια περιστατικά από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εμφανίζει φέτος αυξημένη δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με κρούσματα να έχουν διερευνηθεί σε 39 δήμους και 14 Περιφερειακές Ενότητες, ενώ ο Γκίκας Μαγιορκίνης εστιάζει στην Ανατολική Αττική, όπου ο ιός Δυτικού Νείλου παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία και τα κρούσματα είναι περισσότερα σε Σπάτα και Μαρκόπουλο. Ο ΕΟΔΥ θεωρεί αναμενόμενη την εμφάνιση νέων περιστατικών το επόμενο διάστημα, τόσο σε ήδη επηρεαζόμενες όσο και σε νέες περιοχές.

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Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου (15.08.2026), ο Γκίκας Μαγιορκίνης σημείωσε ότι η χρονική περίοδος κατά την οποία παρατηρείται η έξαρση δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η κυκλοφορία του ιού κορυφώνεται συνήθως στην καρδιά του καλοκαιριού.

«Και φέτος, όπως και κάθε χρονιά, η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Φέτος έχουμε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία τις πρώτες 15 μέρες του Αυγούστου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα, «κυρίως στην Αττική και ειδικότερα την Ανατολική Αττική», με τις περιοχές του Μαρκόπουλου και των Σπάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο.

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Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν την ίδια εικόνα. Στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα και στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας 11, οι υψηλότεροι αριθμοί μεταξύ των δήμων που περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα στοιχεία.

Η αναφορά στην κακοκαιρία Daniel

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση του κ. Μαγιορκίνη για έναν από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με την αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική.

«Μία από τις πιθανότητες που έχουμε αύξηση στην Αττική είναι η κακοκαιρία Daniel, γιατί μέχρι και τα προηγούμενα τέσσερα με πέντε χρόνια δεν είχαμε στην Αττική κυκλοφορία», ανέφερε.

Πρόκειται, όπως διευκρίνισε, για μία πιθανή εξήγηση και όχι για βεβαιωμένη αιτιώδη σχέση, καθώς η επιδημιολογία του ιού επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες.

Αυτό επισημαίνει και ο ΕΟΔΥ, υπογραμμίζοντας ότι οι περιοχές στις οποίες κυκλοφορεί ο ιός, όπως και εκείνες όπου ενδέχεται να εμφανιστούν ανθρώπινα κρούσματα, δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια σε κάθε περίοδο μετάδοσης.

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα σε 39 δήμους

Μέχρι στιγμής, κρούσματα λοίμωξης έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 39 δήμους, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται στην Αττική. Εκτός από τα 13 κρούσματα στα Σπάτα – Αρτέμιδα και τα 11 στο Μαρκόπουλο, επτά έχουν καταγραφεί στη Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη και άλλα επτά στην Αγία Παρασκευή.

Πέντε περιστατικά έχουν εντοπιστεί στην Παλλήνη, από τρία στους Δήμους Αχαρνών, Κρωπίας, Χαλανδρίου, Αθηναίων και Γλυφάδας και από δύο στη Λαυρεωτική, στον Μαραθώνα και στη Ραφήνα – Πικέρμι.

Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί, μεταξύ άλλων, σε Παιανία, Σαρωνικό, Αμαρούσιο, Βριλήσσια, Νέα Ιωνία, Παπάγου – Χολαργό, Πεντέλη, Φυλή, Ηλιούπολη, Αλιμο, Ελληνικό – Αργυρούπολη και Πειραιά.

Εκτός Αττικής, αυξημένος αριθμός εμφανίζεται στον Δήμο Λαρισαίων με επτά περιστατικά και στον Δήμο Πέλλας με έξι. Πέντε ακόμη κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ποιοι δήμοι χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου»

Ο ΕΟΔΥ έχει παράλληλα χαρακτηρίσει σειρά δήμων ως περιοχές «υψηλού κινδύνου», παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί εκεί ανθρώπινα κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης.

Στην Αττική πρόκειται για τους Δήμους Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού.

Στη σχετική κατηγορία περιλαμβάνονται ακόμη οι Δήμοι Αμφίπολης στις Σέρρες, Ηρωικής Πόλης Νάουσας στην Ημαθία και Δέλτα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ο χαρακτηρισμός βασίζεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η γειτνίαση με ήδη επηρεαζόμενες περιοχές, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα.

Τα μέτρα προστασίας

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης υπενθύμισε ότι η βασική γραμμή άμυνας απέναντι στον ιό είναι η ατομική προστασία από τα κουνούπια.

«Βασική πρόληψη είναι η ατομική, με σπρέι, σίτες. Αν πάμε κοντά σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία, να φοράμε μακριά ρούχα», σημείωσε.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οπως ανέφερε ο καθηγητής, η αυξημένη επικινδυνότητα δεν σχετίζεται με κάποια «προτίμηση» των κουνουπιών, αλλά με τη σοβαρότητα που μπορεί να αποκτήσει η λοίμωξη σε μεγαλύτερες ηλικίες, επισημαίνοντας ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους είναι τα 82 έτη.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει την εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους, καθώς θεωρείται πιθανή η διάγνωση επιπλέον κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες.