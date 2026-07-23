Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο results.it.minedu.gov.gr – Πώς μπορείτε να τα δείτε

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων Πανελληνίων έβαλε σήμερα (23.07.2026) το υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνοντας τις βάσεις εισαγωγής, μέρες νωρίτερα από ότι συνηθίζεται κάθε χρόνο.

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής εδώ.

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Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε στο results.it.minedu.gov.gr είτε με γραπτό μήνυμα (αν το έχουν δηλώσει) ή στα Λύκεια όπου φοίτησαν.

Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει τον ηλεκτρονικό τρόπο, τότε θα συνδεθεί στο results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό αριθμό τους καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο), ώστε να δουν το τμήμα ή τη σχολή που μπήκαν.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Λύκεια της χώρας, χωρίς τα ονόματα των υποψηφίων, αλλά μόνο με τον κωδικό και τη σχολή εισαγωγής.

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Υπενθυμίζεται πως τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση, η ιστοσελίδα ενδέχεται να «πέσει» ή να παρουσιάσει καθυστερήσεις λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Αν δείτε προβλήματα, μπείτε σε σελίδα μερικά λεπτά μετά ή χρησιμοποιείστε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης.

Για τα αποτελέσματα των Σχολών Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.