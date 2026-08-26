Ελλάδα

Νεκρός 58χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο ΚΑΤ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας έχασε το πρωί της Τετάρτης (26.08.2026) ένας 58χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας της, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε στις πινακίδες σήμανσης, που υπάρχουν στο σημείο.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο ΚΑΤ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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Ελλάδα
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