Βασίλης Καλογήρου: «Εξακολουθούν να λένε ψέματα» – Η αινιγματική ανάρτηση της μητέρας του

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα, ξέρουν ότι λένε ψέματα, ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα, ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα»
Ο Βασίλης Καλογήρου
Ο Βασίλης Καλογήρου

Σε μια αινιγματική ανάρτηση στο Facebook προχώρησε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, πρώην εισαγγελέας Εφετών της Λάρισας, Σοφία Αποστολάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος Βασίλης Καλογήρου βρέθηκε νεκρός σε πλαγιά του Τυρνάβου τον περασμένο Φεβρουάριο και ενώ αγνοούνταν για σχεδόν 50 μέρες.

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα, ξέρουν ότι λένε ψέματα, ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα, ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα».

«Αλλά εξακολουθούν να λένε ψέματα!!!», αναφέρει στην ανάρτησή της η Σοφία Αποστολάκη.

 

Το απόσπασμα ανήκει στον διάσημο Ρώσο συγγραφέα και νομπελίστα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν.

Σύμφωνα με το larissanet, πρόσφατα ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας, που είχε αναλάβει την υπόθεση, απέρριψε την έγκληση του πατέρα του Βασίλη Καλογήρου, που έκανε λόγο για αρπαγή και δολοφονία, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση που παραδόθηκε στις Αρχές, προς το τέλος Ιουνίου, ανέφερε ως ενεργό αιτία θανάτου τη θανατηφόρο υποθερμία και οι όποιες αλλοιώσεις στο σώμα καταγράφηκαν ως μεταθανάτιες.

Κατά της εισαγγελικής διάταξης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών από τον εγκαλούντα, όπως προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και μένει να φανεί αν η δημοσίευση της κ. Αποστολάκη σχετίζεται ως ένα βαθμό με αυτή την εξέλιξη.

Ελλάδα
