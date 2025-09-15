Βασίλης Καλογήρου: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του – «Σου έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή, χέρια σου στερήσαν το οξυγόνο»

Υπόνοιες ότι ο θάνατος του 39χρονου παιδιού της, του Βασίλη Καλογήρου, δεν ήταν από παθολογικά αίτια αλλά από εγκληματική ενέργεια, άφησε με νέα της ανάρτηση η Σοφία Καλογήρου, πρώην προϊστάμενη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας που είχε αναλάβει διάφορες βαρύτατες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Βασίλης Καλογήρου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί για σχεδόν 50 ημέρες εν τέλει βρέθηκε νεκρός σε πλαγιά του Τυρνάβου τον περασμένο Φεβρουάριο. Από την πρώτη στιγμή η μητέρα του τόνιζε πως το παιδί της δεν πέθανε από παθολογικά αίτια και κάποιος άλλος ευθύνεται για τον χαμό του.

Με αφορμή την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού που γιορτάστηκε την Κυριακή (15.09.2025), η Σοφία Καλογήρου ανέβασε μία φωτογραφία με τον γιο της ο οποίος κρατά ψηλά τον Τίμιο Σταυρό. «Εσύ τον Σταυρό σου τον βίωσες νωρίς και κέρδισες τον Παράδεισο», έγραψε στην αρχή.

Στη συνέχεια μίλησε και για «δίποδα ζώα» που του έκοψαν το δάχτυλο όσο ήταν στη ζωή και του στέρησαν το οξυγόνο.

«Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου. Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί», έγραψε.

Η ανάρτηση της Σοφίας Καλογήρου

«Μπιλάκο μου, εσύ τον δικό σου Σταυρό τον βίωσες νωρίς και τον κέρδισες τον Παράδεισο… Λίγους μήνες μετά από την ημέρα που κρατούσες τον Σταυρό με τον Εσταυρωμένο, επάνω στο Περιβόλι, στον αγαπημένο σου ναό του Αη Γιώργη, έδωσε ο Θεός να βιώσεις τον δικό σου Σταυρό. Χέρια άνομα σου στερήσαν το οξυγόνο.

“Ζώα” δίποδα σου κόψαν, εν ζωή το δάχτυλο , στόματα αήθη λοιδώρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα. Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευθήκαμε. Για εσένα είναι στεφάνια αγγελικά, για εμάς είναι πόνος παιδί μου. Τον βίωσες Μπιλάκο μου τον Σταυρό σου.

Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου. Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί. Πολλές παρηγορίες μας έστειλε και στέλνει ο καλός μας Θεός με πολλά σημεία, για το πώς είσαι εκεί πάνω. Κι ας γελάσουν, ας ειρωνευθούν όσοι δεν πιστεύουν. Γελάστε, λάσπη ιαματική μας ρίχνετε. Σημασία έχει τί λέει ο Θεός! Τον κέρδισες Μπιλάκο τον Παράδεισο, το φως , που είναι ο Χριστός, με τον Σταυρό σου. Εμείς εδώ δοξολογούμε τον Θεό για όλα αυτά, αλλά, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε ανθρωπίνως και νομίμως να ενεργούμε για την αλήθεια, όσο έχουμε πνοή».