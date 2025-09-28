Βασίλης Μπισμπίκης: «Το δικό μου όχημα είναι κατεστραμμένο», λέει ιδιοκτήτρια αυτοκινήτου που τράκαρε ο ηθοποιός στη Φιλοθέη

Αναστάτωση έχει προκαλέσει το συμβάν με τον Βασίλη Μπισμπίκη να προκαλεί με το πολυτελές αγροτικό του όχημα, φθορές σε άλλα αυτοκίνητα και σε μία μάντρα στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε γειτονιά στη Φιλοθέη και το απόγευμα της Κυριακής, βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθη.

Όπως είπε ο ίδιος αποκλειστικά στο newsit.gr, μεταξύ άλλων πως: «Ήρθα στο τμήμα να κάνω μια δήλωση γιατί με ειδοποίησαν από την Αστυνομία για φθορές σε δυο οχήματα. Και ήρθα να κάνω μια δήλωση. Δεν έχω συλληφθεί. Σε μια στροφή βρήκα δυο οχήματα κοντά στο σπίτι μου στη Φιλοθέη με ένα αγροτικό αυτοκίνητο Ford Raptor που έχω και αυτό είναι όλο. Ήρθα να κάνω δήλωση και δεν έχει γίνει κάτι».

Στο αστυνομικό τμήμα δίνουν κατάθεση το βράδυ της Κυριακής 28.09.2025 οι ιδιοκτήτες των δύο αυτοκινήτων αλλά και η ιδιοκτήτρια της μάντρας.

Μία από τις γυναίκες που το αυτοκίνητό της χτυπήθηκε από τον Βασίλη Μπισμπίκη, ανέφερε στο newsit.gr: «Ήξερε ότι είχε χτυπήσει τα αυτοκίνητά μας. Η ζημιά είναι μεγάλη πολύ. Το δικό μου αυτοκίνητο είναι κατεστραμμένο. Όλο το πλάι, όλο το πλάι το πήρε».

Ένας νεαρός που είναι γιος της γυναίκας που καταστράφηκε το αυτοκίνητό της από το τρακάρισμα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, περιέγραψε στο newsit πώς ενημερώθηκαν για το περιστατικό και πόσο σοβαρή είναι η ζημιά.

«Το περιστατικό υπολογίζω ότι έγινε περίπου κατά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου διότι άκουσα ένα τράνταγμα όσο ήμουν πάνω στο δωμάτιό μου και αυτό το τράνταγμα υπέθεσα στην αρχή ότι ήταν σεισμός επειδή έγινε πρόσφατα, αλλά από ότι φάνηκε τελικά ήταν το συγκεκριμένο τρακάρισμα».

Όπως είπε ο νεαρός, το δικό του αμάξι στάθηκε τυχερός και δεν έπαθε τίποτα καθώς το είχε παρκάρει πιο μέσα, όμως μεγάλη ζημιά έπαθε το αυτοκίνητο της μητέρας του.

«Έχει διαλυθεί. Έχει σπάσει ο άξονας», είπε και όπως ανέφερε στη συνέχεια ακόμη δύο αυτοκίνητα ξέρει να έχουν πάθει ζημιά εκτός από της μητέρας του, καθώς και μία μάντρα.

Όπως είπε εκείνη την ώρα, δεν νομίζει ότι βγήκε κόσμος να δει τι έχει συμβεί. Ο ίδιος νόμιζε ότι ήταν σεισμός και δεν έδωσε σημασία και τους ενημέρωσαν το πρωί για το τρακάρισμα. «Το πρωί μας χτύπησαν το κουδούνι κατά τις 8 και μας είπαν ότι μας τράκαραν».

Η ιδιοκτήτρια της μαντρας, ζήτησε την ποινική του δίωξη καθώς δεν σταμάτησε να αφήσει σημείωμα ενώ είχε κάνει ζημιά στην περιουσία της.