Μαρία Καρυστιανού: Με δημιουργία του Βασίλη Ζούλια στην παρουσίαση του κόμματός της

Ένα ασπρόμαυρο σύνολο, επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού για την ημέρα που όλα τα φλας είναι στραμμένα πάνω της, την ημέρα που παρουσιάζει το νέο κόμμα της, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε την εμφάνισή της στις 19.30 το απόγευμα της Πέμπτης (21/5/26) στον κινηματογράφο με τον κόσμο να την αποθεώνει, ντυμένη με το εντυπωσιακό σύνολο, δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πουκάμισο με κεντημένα λουλούδια, με μακριά μανίκια με μανσέτες και από κάτω μία φαρδιά μαύρη φούστα.

Σύμφωνα με το site στο οποίο πωλούνται δημιουργίες του σχεδιαστή, αυτό το look της Μαρίας Καρυστιανού, κοστίζει 780 ευρώ.

Ο Βασίλης Ζούλιας έχει ντύσει με τις δημιουργίες του πολλές διάσημες κυρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ ρούχα του έχει φορέσει και η πρωταγωνίστρια στη σειρά «Emily in Paris».