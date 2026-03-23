Βέροια: Απολογείται ο 20χρονος που ξυλοκόπησε την 24χρονη – Στη ΜΕΘ το θύμα

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026) ο 20χρονος για να απολογηθεί για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης, μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε την Παρασκευή (20.03.2026).

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 20χρονος που φέρεται ως υπαίτιος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στη Βέροια. «Μάχη» για τη ζωή της δίνε η γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο νεαρός δράστης ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, όλα ξεκίνησαν από μία λογομαχία, κατά την οποία – όπως είπε – η κοπέλα τον χτύπησε πρώτη, με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει βίαια.

«Το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση… βρίσκεται ακόμα σε κώμα» λέει ο πατέρας της 24χρονης που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού το βράδυ της Τρίτης, σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια μιλώντας στο newsit.gr.

Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη από περαστικό στην πιλοτή της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

