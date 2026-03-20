Βέροια: Ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης ο νεαρός που προσήχθη – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα

«Μαλώσαμε, με χτύπησε και την χτύπησα», φέρεται πως ισχυρίστηκε στις αρχές ο 20χρονος που προσήχθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια. Ο νεαρός «έσπασε» από την πίεση των αστυνομικών και ομολόγησε πως εκείνος ήταν ο άνθρωπος που άφησε αιμόφυρτη την κοπέλα στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Η κοπέλα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού το βράδυ της Τρίτης, σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια. Περαστικός την είδε πεσμένη στο έδαφος και αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου την μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ, έχοντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σχετικά με τον 20χρονο, οι αρχές τον εντόπισαν την Πέμπτη και τον προσήγαγαν ως τον βασικό ύποπτο για τον ξυλοδαρμό. Λίγες ώρες μετά, ομολόγησε στους αστυνομικούς πως εκείνος άφησε αιμόφυρτη την κοπέλα και τράπηκε σε φυγή.

Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πάνω σε μία λογομαχία, η 24χρονη τον χτύπησε με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει.

Μέσα στις επόμενες ώρες η προσαγωγή θα μετατραπεί σε σύλληψη ώστε ο 20χρονος να βρεθεί ενώπιων των δικαστικών αρχών.

Η κοπέλα έχει σοβαρά τραύματα σε πρόσωπο και κεφάλι ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή της.