Βέροια: Έκκληση της αδελφής της 24χρονης για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 24χρονη που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Η κοπέλα εντοπίστηκε το βράδυ της 17ης Μαρτίου σοβαρά τραυματισμένη και πεσμένη στο έδαφος από περίοικους στη Βέροια.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας και από εκεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο μεταξύ, ο τραυματισμός της κοπέλας εξελίσσεται σε γρίφο, καθώς δεν έχει εμφανιστεί – μέχρι στιγμής – στις αρχές κάποιος αυτόπτης μάρτυρας.

Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία και αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Το ενδεχόμενο της ληστείας έχει αποκλειστεί αφού στην κατοχή της 24χρονης βρέθηκαν το κινητό της τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Η αδελφή της κοπέλας απευθύνει έκκληση όποιος γνωρίζει κάτι να απευθυνθεί στις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εντοπίστηκε σε πιλοτή πολυκατοικίας κοντά στην περιοχή του αρχαιολογικού μουσείου της Βέροιας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, καθώς – λόγω της κατάστασης της υγείας της – δεν είναι σε θέση να μιλήσει.