Ελλάδα

Βέροια: Έκκληση της αδελφής της 24χρονης για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, καθώς - λόγω της κατάστασης της υγείας της - δεν είναι σε θέση να μιλήσει
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛΑΣ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 24χρονη που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Η κοπέλα εντοπίστηκε το βράδυ της 17ης Μαρτίου σοβαρά τραυματισμένη και πεσμένη στο έδαφος από περίοικους στη Βέροια.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας και από εκεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο μεταξύ, ο τραυματισμός της κοπέλας εξελίσσεται σε γρίφο, καθώς δεν έχει εμφανιστεί – μέχρι στιγμής – στις αρχές κάποιος αυτόπτης μάρτυρας.

Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία και αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Το ενδεχόμενο της ληστείας έχει αποκλειστεί αφού στην κατοχή της 24χρονης βρέθηκαν το κινητό της τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Η αδελφή της κοπέλας απευθύνει έκκληση όποιος γνωρίζει κάτι να απευθυνθεί στις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εντοπίστηκε σε πιλοτή πολυκατοικίας κοντά στην περιοχή του αρχαιολογικού μουσείου της Βέροιας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, καθώς – λόγω της κατάστασης της υγείας της – δεν είναι σε θέση να μιλήσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
96
82
78
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέες καταγγελίες για επιθέσεις μαθητών σε βάρος καθηγητών: «Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσαν μπουκάλια και με έβριζαν»
Ο θάνατος της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκημετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, επανέφερε το πρόβλημα, με εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν ότι δέχονται bullying από μαθητές
Close up of sad student receiving bad news on laptop sitting on a desk at home at night
«Έκανα το σπίτι μου καταφύγιο, πήγαμε τέσσερις και γυρίσαμε όλοι» λέει επαναπατρισθείσα από το Άμπου Ντάμπι
«Η κόρη μου, Βικτώρια, ήταν η αφορμή να πω μέσα μου "πρέπει να φύγεις" μια μέρα που δεχτήκαμε δύο απανωτά αλέρτ, και το παιδί μου μού είπε "Μαμά, φοβάμαι!"» περιγράφει η Μαρία Θεοχάρη
Επαναπατρισθείσα
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και πτώση της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo