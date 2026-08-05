Βίλια: Καταγγελία για παράνομο εκτροφείο αποκάλυψε οπλοστάσιο με καλάσνικοφ και σπαθιά – Κουτάβια βρέθηκαν σε λάκκο

Μια καταγγελία για παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς στα Βίλια Αττικής και η έφοδος των αστυνομικών που ακολούθησε αποκάλυψε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο. Ανάμεσα σε ζώα που βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, ανεμβολίαστα και δίχως σήμανση οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι της οικογένειας 55χρονου συλληφθέντα χιλιάδες, σφαίρες και όπλα ακόμα και καλάσνικοφ που έχουν σταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να γίνουν «φύλλο και φτερό» και να διαπιστωθεί αν είναι «καθαρά» ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Η δικογραφία που αποκαλύπτει το newsit.gr, περιγράφει με λεπτομέρειες το χρονικό της φρίκης στο οικόπεδο στα Βίλια, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν τα ταλαιπωρημένα ζώα σε άθλια κατάσταση μεταξύ αυτών και τέσσερα νεογέννητα κουτάβια που ήταν θαμμένα σε μια σκαμμένη τρύπα, ανάμεσα σε σκυρόδεμα και χώμα! Ο 55χρονος κατά την εξέταση του από τις αρχές δήλωσε ότι τα όπλα ανήκουν στον τεθνεώτα αδερφό του και μετά τον θάνατο του, δεν επισκεπτόταν το σπίτι, αλλά πήγαινε μόνο και τάιζε τα σκυλιά.

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Η καταγγελία και η έφοδος

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η απίστευτη ιστορία ξεσκεπαστηκε μετά από καταγγελία που έκανε φιλοζωική εταιρεία στην Αστυνομία.

Ειδικότερα «Αναφέρεται ότι πρωινές ώρες της 27/07/2026 αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας, παρουσία δικαστικού λειτουργού μετέβησαν στην Οινόη Βιλίων Αττικής, όπου είχε περιέλθει στην Υπηρεσία μας καταγγελία από τον πρόεδρο φιλοζωικής Ομοσπονδίας Ελλάδος για παράνομη λειτουργία εκτροφείου ζώων συντροφιάς-σκύλων και για τα οποία ζώα δεν τηρούνταν οι κανόνες ευζωίας.

Εκεί πραγματοποιήθηκε σχετική κατ’οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου και διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε στον εξωτερικό αύλειο χώρο επτά σκυλιά, από τα οποία για το ένα κατείχε τα νόμιμα έγγραφα και είχε προβεί σε ηλεκτρονική σήμανση και εμβολιασμό του όπως προβλέπεται από το Νόμο, ενώ για τα υπόλοιπα έξι δεν είχε προβεί σε εμπρόθεσμη σήμανση, καταγραφή καθώς και καταχώρησής τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων συντροφιάς.

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Για όλα τα ανωτέρω δεν τηρούνταν οι κανόνες ευζωίας αφού δεν υπήρχαν κατάλληλα καταλύματα καίτοι αυτά διατηρούνταν σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο, ενώ δεν είχε προβεί στην κτηνιατρική τους εξέταση, στον εμβολιασμό και στην σήμανσή τους.

Υπήρχαν άλλα τέσσερα κουτάβια νεογέννητα (ημερών) τα οποία βρίσκονταν εντός σκαμμένης τρύπας ανάμεσα σε σκυρόδεμα και χώμα χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας.

Επίσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του απέναντι από την οικία του, διατηρούσε ένα άλογο για το οποίο δεν είχε προβεί στη σήμανση και στον εμβολιασμό του, και δύο σκυλιά για τα οποία επίσης δεν είχε προβεί στην κτηνιατρική τους εξέταση, στον εμβολιασμό και στην σήμανσή τους.

Για τα οκτώ σκυλιά επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα κατά το Νόμο διοικητικά πρόστιμα για την μη εμπρόθεσμη σήμανση και καταγραφή των ζώων καθώς και καταχώρησης τους στο εθνικό μητρώο ζώων συντροφιάς, για την μη τήρηση κανόνων ευζωίας, για την παράλειψη εξέτασής τους από τον κτηνίατρο και τον ετήσιο εμβολιασμό. Επίσης επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για το ιπποειδές ζώο (άλογο) για την μη εμπρόθεσμη σήμανση και καταγραφή του και για την παράλειψη ετήσιου εμβολιασμού».

Τι είπε ο αστυνομικός: «Είδα τέσσερα νεογέννητα κουτάβια, θαμμένα σε σκαμμένη τρύπα»

Η καταθεση του αστυνομικού που μετέβη στο σημείο και ερεύνησε τον χώρο σοκαρει: «Σε συνέχεια της από 26/07/2026 ένορκης κατάθεσής μου, της οποίας το περιεχόμενο βεβαίωνω ως αληθές, έχω να προσθέσω ότι πρωινές ώρες της σήμερον 27/07/2026 παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε κατ’οίκον έρευνα στην οικία στην Οινόη Βιλίων Αττικής. Εκεί αρχικά δεν ανευρέθη, ο οποίος προσήλθε στο σημείο αργότερα κατόπιν ειδοποίησης του από Αστυνομικούς του Α.Σ. Βιλίων, όπου διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε τέσσερα τετράποδα ζώα-σκύλοι, ένα κουτάβι, άλλα δύο τετράποδα ζώα-σκύλοι εντός αυτοσχεδίων καταλυμάτων, και τέσσερα κουτάβια νεογέννητα ημερών εντός σκαμμένης τρύπας ανάμεσα σε σκυρόδεμα και χώμα.

Για όλα τα ανωτέρω δεν τηρούνταν οι κανόνες ευζωίας αφού δεν υπήρχαν κατάλληλα καταλύματα καίτοι αυτά διατηρούνταν σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο, ενώ δεν είχε προβεί στην κτηνιατρική τους εξέταση, στον εμβολιασμό και στην σήμανσή τους. Επίσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του απέναντι από την οικία του, διατηρούσε ένα άλογο για το οποίο επίσης δεν είχε προβεί στην σήμανσή του και στον εμβολιασμό του, και δύο σκυλιά για τα οποία επίσης δεν είχε προβεί στην κτηνιατρική τους εξέταση, στον εμβολιασμό και στην σήμανσή τους. Για τα οκτώ σκυλιά επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για την μη εμπρόθεσμη σήμανσή τους και καταγραφή των ζώων καθώς και καταχώρησης τους στο εθνικό μητρώο ζώων συντροφιάς, για την μη τήρηση κανόνων ευζωίας, για την παράλειψη εξέτασής τους από τον κτηνίατρο και τον ετήσιο εμβολιασμό. Επίσης επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για το ιπποειδές ζώο (άλογο) για την μη εμπρόθεσμη σήμανσή του και καταγραφή του και για την παράλειψη ετήσιου εμβολιασμού»

Το οπλοστάσιο

Αποκαλυπτική ειναι και η εκθεση της ΕΛ.ΑΣ για ολα οσα ανευρέθησαν μέσα στο σπίτι μετά την έφοδο.

Ειδικότερα βρέθηκαν από καλάσνικοφ και σφαίρες, μεχρι μπαλτάδες, σπαθιά, ματσέτες και αστυνομικές ράβδοι:

Ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ (ΑΚ-47) με την ένδειξη 56-1 (με άδεια γεμιστήρα)

• Ένα μονόβολο καριοφίλι

• Ένα μονόβολο

• Τρία μονόβολα άνευ ενδείξεων

• Μία δίκαννη κυνηγετική καραμπίνα

• Μία δίκαννη κυνηγετική καραμπίνα

• Μία δίκαννη κυνηγετική καραμπίνα μάρκας MARDELLEI με ένδειξη

• Ένα μονόκανο

• Ένα αεροβόλο airking dianna με σκοπευτική διόπτρα όπλου

• Ένα μονόβολο φλόμπερ

• Ένα μονόβολο φλόμπερ

• Ένα αεροβόλο Crosman airguns

• Ένα αεροβόλο δίκανο με σκοπευτική διόπτρα όπλου και μοντέλο HW7

• Ένα αεροβόλο GLENFIELD μοντέλο 60 και σκοπευτική διόπτρα όπλου επωνυμία WALTHER

• Ένα αεροβόλο

• Ένα αεροβόλο με σκοπευτική διόπτρα όπλου HAWK

• Ένα αεροβόλο μάρκας STOEGER

• Ένα μονόκανο μάρκας BRETTON-GAUCHER ST. ETTIENNE

• Ένα τυφέκιο μάρκας STEYR 1903 (παλιό)

• Ένα αεροβόλο μάρκας MITRO μοντέλο BT1122W με σκοπευτική διόπτρα όπλου WALTHER

• Ένα τυφέκιο μάρκας STEYR 1907 μοντέλο 1903 άνευ ενδείξεως

• Ένα αεροβόλο πιστόλι επωνυμίας WINCHESTER μοντέλο 11

• Ένα αεροβόλο πιστόλι επωνυμίας WALTHER μοντέλο PPK/S

• Ένα πυροβόλο πιστόλι άνευ επωνυμίας και άνευ ενδείξεως χρώματος (ασημί-μαύρο) με τρεις γεμιστήρες (δύο εξ αυτών χωρητικότητας 15 φυσιγγίων και η μία 30 φυσιγγίων) των 9 mm

• Ένα πυροβόλο πιστόλι διαμετρήματος 7,65 mm άνευ μάρκας και άνευ ενδείξεως χρώματος μαύρο

• Ένα αεροβόλο πιστόλι επωνυμίας CROSMAN airguns μοντέλο 357

• Ένα πιστόλι τύπου «μουσκετο» της εταιρείας WELLERLONDON με ενσωματωμένη ξιφολόγχη

• Ένα πιστόλι τύπου «μουσκετο» της εταιρείας FOR SWFTPATEND (παλιό)

• Ένα πυροβόλο πιστόλι με βυκίο με διάμετρο σφαίρας 0,22 mm

• Ένα πιστόλι με βυκίο άνευ επωνυμίας και άνευ ενδείξεως (για το οποίο δεν διαπιστώθηκε τυχόν λειτουργικότητά του)

• Ένα τμήμα μεταλλικού πιστολιού με βυκίο άνευ κάννης

• Ένα σπαθί συνολικού μήκους 85 cm με μήκος λάμας 60 cm

• Ένα σπαθί συνολικού μήκους 66 cm με μήκος λάμας 40 cm

• Ένα σπαθί συνολικού μήκους 87 cm με μήκος λάμας 68 cm

• Ένα σπαθί συνολικού μήκους 94 cm με μήκος λάμας 80 cm

• Ένα μαχαίρι τύπου «μασέτα» συνολικού μήκους 60 cm με μήκος λάμας 45 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 44 cm με μήκος λάμας 25 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 53 cm με μήκος λάμας 38 cm

• Ένας μπαλτάς συνολικού μήκους 45 cm με μήκος λάμας 30 cm

• Ένα μαχαίρι τύπου «μασέτα» συνολικού μήκους 43 cm με μήκος λάμας 30 cm

• Ένα μαχαίρι τύπου «μασέτα» συνολικού μήκους 43 cm με μήκος λάμας 30 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 30 cm με μήκος λάμας 19 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 22 cm με μήκος λάμας 10 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 28 cm με μήκος λάμας 17 cm

• Ένα σπαθί συνολικού μήκους 42 cm με μήκος λάμας 27 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 36 cm με μήκος λάμας 20 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 28 cm με μήκος λάμας 14 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 33 cm με μήκος λάμας 20 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 28 cm με μήκος λάμας 14 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 23 cm με μήκος λάμας 10 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 28 cm με μήκος λάμας 15 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 23 cm με μήκος λάμας 10 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 30 cm με μήκος λάμας 17 cm

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 24 cm με μήκος λάμας 11 cm

• Δύο σουγιάδες συνολικού μήκους 28 cm με μήκος λάμας 12 cm (έκαστος)

• Δύο τσεκούρια τύπου «χάτσετ»

• Δύο ξύστρες ακονίσματος

• Μία Αστυνομική ράβδος συνολικού μήκους 56 cm

• Ένας σουγιάς συνολικού μήκους 32 cm με μήκος λάμας 15 cm

• Χίλια εκατόν ενενήντα (1190) φυσίγγια των 9 mm X 19 mm μάρκας LUGER

• Διακόσια πενήντα φυσίγγια (250) των 0,38 mm μάρκας SPESIAL

• Πενήντα φυσίγγια (50) των 0,38 mm μάρκας SPLWADCUT

• Τετρακόσια πενήντα φυσίγγια (350) των 7,65 mm μάρκας BROWNING

• Διακόσια ενενήντα φυσίγγια (290) των 9 mm μάρκας BROWNING COURT

• Τετρακόσια πενήντα φυσίγγια (350) των 0,32 mm μάρκας SK’WLONG

• Εικοσιπέντε φυσίγγια (25) των 7,62 mm άνευ μάρκας

• Χίλια επτακόσια πενήντα τρία φυσίγγια (1753) των 0,22 mm άνευ μάρκας.

• Εκατό φυσίγγια (100) 380 AUTO

• Τετρακόσια δεκαπέντε φυσίγγια (415) των 7,62 mm άνευ μάρκας

• Διακόσια φυσίγγια (200) των 5,3 mm μάρκας BOXER

• Χίλια επτακόσια είκοσι (1720) CAL 12

• Εκατόν εξήντα εννέα φυσίγγια (169) των 9 mm μάρκας FLOBERT

• Εκατόν πενήντα φυσίγγια (150) των 45 mm AUTO

• Εκατό (100) φυσίγγια 357 μάρκας MAGNUM

• Δύο λέιζερ μάρκας BORESIGHTER

• Ογδόντα δύο φυσίγγια 303

• Τριαντατέσσερα φυσίγγια 223

• Είκοσι φυσίγγια 6,5 X 55

• Εικοσιεννέα φυσίγγια 8 X 57

• Πεντακόσια φυσίγγια αεροβόλου 42

• Τετρακόσια φυσίγγια αεροβόλου 3

• Διακόσια φυσίγγια αεροβόλου 52

• Εκατό φυσίγγια αεροβόλου 2 mm

• Χίλια πεντακόσια φυσίγγια αεροβόλου 1 mm

• και διάφορα εξαρτήματα για την αναγόμωση φυσιγγίων (πυρίτιδα, άδεια φυσίγγια, τάπες κάλυκες πλαστική με μεταλλική βάση, κατασκευαστές φυσιγγίων κλπ).

Για όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα δεν μας υπεδείχθη σχετική άδεια νόμιμης κατοχής όπως επίσης δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας και προβήκαμε στη κατάσχεσή τους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε με την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών/Τμήμα προστασίας ζώων, μας έδωσε την προφορική εντολή για την προσωρινή αφαίρεση όλων των υπαρχόντων τετραπόδων ζώων-σκύλων στον ανωτέρω χώρο ιδιοκτησίας του.

Στο σημείο υπήρχαν ανεξάρτητοι συνεργάτες του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για τον σκοπό αυτό καθώς και ο αντιδήμαρχος του ανωτέρω Δήμου του Τμήματος Αστικής Πανίδας. Δεν ήταν εφικτή η προσωρινή αφαίρεση των ζώων λόγω της μεγάλης έκτασης του οικοπέδου, τον αριθμό αυτών και την αγριότητα ορισμένων σκύλων.

Ενημερώθηκε εκ νέου η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών/Τμήμα προστασίας ζώων, η οποία έδωσε προφορική εντολή να φυλάσσεται η οικία του μέχρι την ολοκλήρωση της προσωρινής αφαίρεσης των υπαρχόντων τετραπόδων ζώων-σκύλων στον ανωτέρω χώρο».

Ο δικηγόρος Γεώργιος Κριεμάδης

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου κ. Γεώργιος Κριεμάδης επισημαίνει στο newsit.gr πως: «Ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Δεν είχε καμία γνώση για την ύπαρξη των όπλων και των πυρομαχικών, τα οποία βρέθηκαν στην οικία του θανόντος αδελφού του.

Αναφορικά με το δήθεν παράνομο εκτροφείο ζώων που διατηρούσε, στην αυλή βρέθηκε μόνο ένας καθαρόαιμος σκύλος τον οποίο κατείχε νόμιμα και μερικά αδέσποτα ημίαιμα σκυλιά περιμετρικά της οικίας τα οποία τάιζε λόγω των φιλοζωικών του αισθημάτων. Είναι πασιφανές ότι η κατηγορία περί υποτιθέμενου παράνομου εκτροφείου θα καταπέσει ενώπιον του ακροατηρίου. Ομοίως και η κατηγορία για τα όπλα και τα πυρομαχικά των οποίων αγνοούσε παντελώς την ύπαρξη».