Ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης δείχνει την Καρυάτιδα που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο να «φεύγει» για να βρεθεί και πάλι στο πλευρό των αδερφών της στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το βίντεο υπενθυμίζει τον αγώνα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στο ίδιο βίντεο μια φωνή αφηγείται:

«Για αιώνες στάθηκα μόνη μου. Μια άγνωστη σε έναν διάδρομο εξωτερικού. Η μαρμάρινή μου καρδιά πονάει από τις φωνές που κάποτε ήξερα. Ακούω πατημασίες, ψιθύρους. Όχι δικά μου, αλλά ποτέ το γέλιο των αδελφών μου. Ονειρεύτηκα τον ήλιο του Αιγαίου, της πόλης στην οποία η ψυχή μου σκαλίστηκε από πέτρα.

Και τώρα είμαι σπίτι. Η Ακρόπολη ανατέλλει πριν από μένα. Οι αδερφές μου είναι πλάι μου. Μαζί ξανά βλέπουμε τον ουρανό αλύγιστες και αιώνιες» ενώ η Kαρυάτιδα παίρνει θέση δίπλα στις αδερφές της στο Μουσείο της Ακρόπολης.