Ελλάδα

Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας για τη σπείρα που έκανε κλοπές και απάτες σε όλη την Αττική

Τα μέλη της σπείρας επέλεγαν πολυτελή σπίτια σε βόρεια και νότια προάστια για να κάνουν τις κλοπές
Επιχείρηση της αστυνομίας στη δυτική Αττική
Επιχείρηση της αστυνομίας στη δυτική Αττική

Στη σύλληψη τουλάχιστον 11 ατόμων προχώρησαν οι Αρχές έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης (03.12.25) για εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε κλοπές και απάτες.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί σε δυτική Αττική με στόχο τον εντοπισμό και την εξάρθρωση σπείρας που έκανε καθημερινά διαρρήξεις και απάτες.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας προσήχθησαν 11 άτομα, 8 εκ των οποίων συνελήφθησαν και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

Τα μέλη της σπείρας επέλεγαν πολυτελή σπίτια σε βόρεια και νότια προάστια για να κάνουν τις κλοπές. Μάλιστα είχαν βρει τρόπο και απενεργοποιούσαν και τους συναγερμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
90
81
75
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Εφιάλτης» η λειψυδρία για την Αττική: «Στεγνώνουν» Μόρνος και Υλίκη παρά τις βροχές 
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες κατέγραψαν drones από τον Μόρνο και την Υλίκη - Την ίδια ώρα η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά μεγαλώνοντας το πρόβλημα
«Εφιάλτης» η λειψυδρία για την Αττική: «Στεγνώνουν» Μόρνος και Υλίκη παρά τις βροχές 
«Θα σας σκοτώσουμε, θα βρεθείτε σε χαντάκι»: Τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκαν Ιωάννα Τούνη και Μιχάλης Δημητρακόπουλος
«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο», έγραφαν οι άγνωστοι στο μήνυμα
Η Ιωάννα Τούνη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn
Μπλόκα αγροτών: Ένταση και χημικά στην Κόρινθο – Έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας στις Σέρρες, απέκλεισαν προσωρινά το τελωνείο Ευζώνων
Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίσει με βία τους αγρότες, ωστόσο θα κρατήσει σκληρή στάση σε περίπτωση που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρήσουν σε αποκλεισμό λιμανιών, τελωνείων κτλ.
Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων της Κορινθίας στον Κόμβο Κιάτου
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
46
Newsit logo
Newsit logo