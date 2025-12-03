Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας για τη σπείρα που έκανε κλοπές και απάτες σε όλη την Αττική

Στη σύλληψη τουλάχιστον 11 ατόμων προχώρησαν οι Αρχές έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης (03.12.25) για εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε κλοπές και απάτες.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί σε δυτική Αττική με στόχο τον εντοπισμό και την εξάρθρωση σπείρας που έκανε καθημερινά διαρρήξεις και απάτες.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας προσήχθησαν 11 άτομα, 8 εκ των οποίων συνελήφθησαν και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

Τα μέλη της σπείρας επέλεγαν πολυτελή σπίτια σε βόρεια και νότια προάστια για να κάνουν τις κλοπές. Μάλιστα είχαν βρει τρόπο και απενεργοποιούσαν και τους συναγερμούς.