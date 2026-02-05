Ελλάδα

Βίντεο από το «ξεδόντιασμα» σπείρας ναρκωτικών στην Αττική – 4 συλλήψεις σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη

«Ορμητήριο» της σπείρας ήταν το σπίτι ενός 38χρονου στον Μαραθώνα, όπου γινόταν η διανομή των ναρκωτικών για τις καθημερινές «παραγγελίες»
Καρέ - καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Τέλος στη δράση σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική έβαλε η αστυνομία. Προηγήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα, με απολογισμό τέσσερις συλλήψεις.

Η σπείρα που «έσπρωχνε» ναρκωτικά, ακατέργαστη κάνναβη και κοκαΐνη, δραστηριοποιούνταν στη Βορειοανατολική Αττική.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα, συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 38, 26 και 23 ετών.

Συνελήφθη και ένας ακόμη, ο οποίος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, η σπείρα δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, κυρίως στη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα.

«Ορμητήριο» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν το σπίτι του 38χρονου στον Μαραθώνα, όπου γινόταν η διανομή των ναρκωτικών για τις καθημερινές «παραγγελίες». Ο 38χρονος προμηθευόταν τις ουσίες κυρίως από το σπίτι του 26χρονου, ενώ ο 23χρονος αναλάμβανε τη διάθεση των ποσοτήτων προς πώληση.

 

Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν απογευματινές και βραδινές ώρες, με τη σπείρα να διαθέτει σταθερό πελατολόγιο και να προχωρά σε σχεδόν καθημερινές συναλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συναλλαγές γίνονταν με τη μέθοδο της απόθεσης των ναρκωτικών και των χρημάτων σε προκαθορισμένα σημεία του σπιτιού, χωρίς άμεση επαφή.

Καρέ - καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και κρυπτογραφημένες διαδικτυακές εφαρμογές, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. 

Καρέ - καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Από την έρευνα προέκυψαν περισσότερες από 200 συναλλαγές διακίνησης ναρκωτικών.

Καρέ - καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 196 γραμμάρια κοκαΐνης, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1.210 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μαχαίρι, έξι οχήματα – εκ των οποίων ένα δηλωμένο ως κλεμμένο από το 2020 – καθώς και 16 κινητά τηλέφωνα.

Καρέ - καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Καρέ - καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στην Αττική
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Και οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

