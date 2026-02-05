Ελλάδα

Βίντεο από το τροχαίο λεωφορείου με αυτοκίνητο στον Σκαραμαγκά – Ένας σοβαρά τραυματίας

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό και τον παρέδωσαν, με σοβαρά τραύματα, σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία στον Σκαραμαγκά
Το αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το λεωφορείο στον Σκαραμαγκά / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr

Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με λεωφορείο στον Σκαραμαγκά γύρω στις 10:30 το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026). Από το τροχαίο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό Κορίνθου – Αθηνών στο ρεύμα εισόδου.

Από το τροχαίο στο ύψος του Σκαραμαγκά το ΙΧ ανατράπηκε, καθώς η σύγκρουση με το λεωφορείο που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Το αυτοκίνητο ΙΧ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και ο οδηγός εγκλωβίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Ελευσίνα.

Απεγκλώβισαν τον οδηγό και τον παρέδωσαν, με σοβαρά τραύματα, στο ΕΚΑΒ.

Λόγω του ατυχήματος η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία. 

