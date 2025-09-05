Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: νέα υπηρεσία του 1555

Πιο δημοφιλή
Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα στο οποίο ο φερόμενος ως δράστης κρατούσε την ηλικιωμένη, και μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και να συλλάβουν τον άνδρα
Τουρίστρια εξαφανίστηκε στο φαράγγι του Βίκου ενώ έκανε πεζοπορία με τον σύζυγό της – Με drones προσπαθούν να την εντοπίσουν
Εξετάζεται το αν η τουρίστρια έχασε τις αισθήσεις της και βρέθηκε στο κενό
Πάνος Καμμένος για τα ηχητικά με τον μαφιόζο της Κρήτης: Εάν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική
«Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω. Πλάκα του έκανα προφανώς!» λέει ο Πάνος Καμμένος για το δεύτερο ηχητικό με τον μαφιόζο της Κρήτης
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 19χρονος που άρπαξε ανήλικη και προσπάθησε να ταξιδέψει στην Τουρκία
Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης τους βρήκαν να επιχειρούν να εκδώσουν εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψουν στην Τουρκία, οπότε και ο άντρας συνελήφθη
Παρά την προσπάθεια των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 60χρονος υπέκυψε στα τραύματά του
Απολογούνται 16 για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, ανάμεσά τους και ο αρχιμαφιόζος - «Μη φοβάσαι γίγαντα», του φώναζαν
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων υπολογίζει πως συνολικά ο αριθμός των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο θα είναι τριψήφιος
Ηγουμενίτσα: Νεαρός Μαλτέζος συνελήφθη πριν επιβιβαστεί για Ιταλία – Ταξίδευε με μια ματσέτα, ένα σπαθί κατάνα και μαχαίρι
Συνελήφθη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με ματσέτες, μαχαίρια και δεκάδες κάλυκες στις βαλίτσες του
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χαλκοσωλήνες καθώς και μεταλλικά αντικείμενα τα οποία είχε αφαιρέσει από το κτήριο στα Εξάρχεια