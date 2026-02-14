Ελλάδα

Βιολάντα: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία από αμέλεια – Οι παραβάσεις χρόνων και τα «παζάρια»

Τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη – Ασήκωτο το κατηγορητήριο για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα / OFFNETWORK.GR/EUROKINISSI

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται πλέον ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνο βάρδιας, μετά την φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, αναβάθμισε το κατηγορητήριο για την έκρηξη, αν και η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, παραμένει. Η εισαγγελική λειτουργός, η οποία συμμετέχει στις έρευνες για το δυστύχημα στη Βιολάντα, πήρε την συγκεκριμένη απόφαση καθώς το προανακριτικό υλικό καταδεικνύει εγκληματικές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από 5 μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για μυρωδιά αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, για τα οικονομικά, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.

Εν τέλει, η συγκεκριμένη μυρωδιά δημιουργήθηκε από τη διαρροή προπανίου που εν τέλει οδήγησε και στην έκρηξη.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις δεν είχαν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Όπως αναφέρει και το πόρισμα της πυροσβεστικής, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
139
99
90
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος στην κηδεία του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα – «Έδειξε τι σημαίνει αξιοπρέπεια»
Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως μέσω της ανακουφιστικής φροντίδας, ο πατέρας μπόρεσε να φύγει από τη ζωή με αξιοπρέπεια, αγάπη και ανακούφιση
Η κόρη του Αναστάση Παπαληγούρα, Λένα Παπαληγούρα, στην κηδεία του πατέρα της
Newsit logo
Newsit logo