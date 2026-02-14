Βιολάντα: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία από αμέλεια – Οι παραβάσεις χρόνων και τα «παζάρια»

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται πλέον ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνο βάρδιας, μετά την φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, αναβάθμισε το κατηγορητήριο για την έκρηξη, αν και η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, παραμένει. Η εισαγγελική λειτουργός, η οποία συμμετέχει στις έρευνες για το δυστύχημα στη Βιολάντα, πήρε την συγκεκριμένη απόφαση καθώς το προανακριτικό υλικό καταδεικνύει εγκληματικές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από 5 μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για μυρωδιά αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, για τα οικονομικά, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.

Εν τέλει, η συγκεκριμένη μυρωδιά δημιουργήθηκε από τη διαρροή προπανίου που εν τέλει οδήγησε και στην έκρηξη.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις δεν είχαν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Όπως αναφέρει και το πόρισμα της πυροσβεστικής, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.