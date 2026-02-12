Βιολάντα: Νέος γύρος καταθέσεων για την φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές – Στο επίκεντρο τα χιλιάδες έγγραφα που κατασχέθηκαν

Τους κατασχεμένους τόνους εγγράφων του μοιραίου εργοστασίου «Βιολάντα», «χτενίζουν» οι αρχές ώστε να συνθέσουν όλο το παζλ και να αποδώσουν ευθύνες για την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα και σήμερα (12.02.2026) αναμένεται να πάρει και άλλες καταθέσεις -περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα αυτή τη φορά- με σκοπό να φωτιστούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Μηχανολόγοι, εγκαταστάτες και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων της Βιολάντα, αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές τις επόμενες ώρες. Υπενθυμίζεται πως κατά την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου η οποία προκάλεσε και την έκρηξη.

Αν και ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα υπέδειξε τον μηχανολόγο που φέρεται πως έκανε την εγκατάσταση των 2 υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρνείται πως είχε αναλάβει το έργο. Υποστηρίζει μάλιστα πως κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκείνος βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη και όχι στα Τρίκαλα.

Οι αρχές επικεντρώνονται στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, μετά από την μελέτη των 5 τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από τη «Βιολάντα».

Για παράνομη διακίνηση υγραερίου ελέγχεται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα είχε ελεγθεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου.

Αναλυτικά, η η γενική διεύθυνση τελωνείων και ΕΦΛ του τελωνείου Λάρισας προχωράει σε δικαστήρια 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν την διακίνηση 7 τόνων υγραερίου που εμφανίσθηκε ως βιομηχανικό αλλά είχε διατεθεί σε πρατήρια της περιοχής της Θεσσαλίας και τη Στερεάς Ελλάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπεύθυνοι της Βιολάντα και μιας ακόμη εταιρεία του ομίλου, δήλωναν ότι αγόραζαν βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια, και έτσι εισέπρατταν την διαφορά το φόρου, δηλαδή 360 ευρώ τον τόνο.

Η εταιρεία ωστόσο συμμορφώθηκε και πλήρωσε τα πρόστιμα.