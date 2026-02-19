Βιολάντα: Ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ήξερε ο ιδιοκτήτης τις παρανομίες στο εργοστάσιο – Τα έγγραφα που «καίνε» τους ισχυρισμούς του

Ο προφυλακισμένος πια, ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, επέμενε στην απολογία του, ότι δεν γνώριζε για τις εγκληματικές παραλείψεις στις εγκαταστάσεις, που οδήγησαν στο θάνατο 5 εργαζόμενες μετά την φονική έκρηξη που έγινε στις 26 Ιανουαρίου.

Προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στους συνεργάτες του στους οποίους λέει, είχε δώσει «λευκή επιταγή» για μελέτες και εργασίες. Κι όμως! Όπως αποδεικνύεται τώρα και μάλιστα με έγγραφα, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα γνώριζε πολλούς μήνες πριν, ότι υπήρχαν παρανομίες και προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έγγραφο που δημοσιοποίησε το LiveNews, περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις εταιρείας που έγιναν στον ιδιοκτήτη, με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγραερίου του εργοστασίου. Το πρώτο έγγραφο είναι από τον Ιούλιο του 2025!

Ήξερε ότι υπήρχαν παρανομίες στο δίκτυο με το υγραέριο

Σε αυτό, η εταιρεία του αναφέρει τις προτάσεις της για τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, τονίζοντας ότι κάποιες από αυτές επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Η εταιρεία, του τονίζει μεταξύ άλλων ότι το υλικό κατασκευής δικτύου δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό ενώ στο έγγραφο αναφέρονται και οι δεξαμενές.

Με απλά λόγια, στο έγγραφο του έλεγαν από την εταιρεία, τι είναι παράνομο και τι πρέπει να διορθωθεί στο δίκτυο με το προπάνιο. Για τις εργασίες, η συγκεκριμένη εταιρεία, ζητούσε 32.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, το κόστος θεωρήθηκε υψηλό από τον ιδιοκτήτη και ζήτησε νένα προσφορά. Αυτή έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Στην καινούρια προσφορά, οι άνθρωποι του επισημαίνουν και πάλι, ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν αλλαγές καθώς υπάρχουν θέματα στο εργοστάσιο, αναφέροντάς του πρώτο – πρώτο το θέμα του δικτύου.

Αν και η δεύτερη προσφορά για τις απαραίτητες εργασίες ήταν αυτή τη φορά 22.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε και πάλι, να μην κάνει τίποτα.

Γνώριζε λοιπόν οι ιδιοκτήτης -και μάλιστα εγγράφως– ότι το δίκτυο υγραερίου έχει προβλήματα και παρανομίες.

Κι όχι μόνο επέλεξε να μην κάνει τίποτα -ακόμα και μετά τα «καμπανάκια» των ειδικών- αλλά επέλεξε να κλείσει και τα αφτιά του, στις μάταιες διαμαρτυρίες των εργαζομένων, για την έντονη μυρωδιά στο εργοστάσιο, που όπως αποδείχθηκε ήταν από την διαρροή προπανίου.

Τώρα, εμφανίζεται συντετριμμένος για την τραγωδία, προσπαθώντας να ρίξει το «μπαλάκι» των ευθυνών σε τρίτους…