Βιολάντα: Προς αναστολή λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα – Βρέθηκε κρυφή αποθήκη 300 με 400 τετραγωνικά μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 - 400 τετραγωνικών μέτρων
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Προς αναστολή λειτουργίας φαίνεται ότι οδεύει και το τρίτο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στη Λάρισα και ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των Αρχών για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων στις 26 Ιανουαρίου, όταν και έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Τρεις εβδομάδες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και οι αποκαλύψεις συνεχίζονται γύρω από τις συνθήκες ασφαλείας αλλά και τις παραλείψεις σε σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους κινδύνους για το εργατικό προσωπικό της μπισκοτοβιομηχανίας.  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας -μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα- προχώρησε στο κλείσιμο του εργοστασίου Vitafree που βρίσκεται στο 12χλμ της εθνικής Τρικάλων – Λαρίσης λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών.

 

«Πλέον, ψάχνουμε να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα» αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και το τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στη Λάρισα οδεύει προς αναστολή λειτουργίας καθώς μπορεί να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 – 400 τετραγωνικών μέτρων ενώ η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

