Βιολάντα: Σε ένωση σωληνώσεων το σημείο διαρροής προπανίου που προκάλεσε την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Το πρόβλημα που στάθηκε η αφορμή για να προκληθεί η ισχυρή έκρηξη, δημιουργήθηκε στην ένωση δύο σωληνώσεων προπανίου, ωστόσο μέχρι αύριο θα έχουν εξαχθεί περισσότερα συμπεράσματα
Στην ένωση δύο σωληνώσεων φέρεται να εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο της διαρροής του προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες στο χώρο του εργοστασίου της Βιολάντα, προκειμένου να αναδειχθούν όλα τα αίτια και οι παραλείψεις που οδήγησαν στην έκρηξη και το θάνατο των πέντε γυναικών που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Σύμφωνα τις έως τώρα πληροφορίες, το πρόβλημα που στάθηκε η αφορμή για να προκληθεί η ισχυρή έκρηξη, δημιουργήθηκε στην ένωση δύο σωληνώσεων προπανίου, ωστόσο μέχρι αύριο θα έχουν εξαχθεί περισσότερα συμπεράσματα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις.

Στο εργοστάσιο βρέθηκε και ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας, που εκπροσωπεί τις οικογένειες των νεκρών εργαζομένων, Αγάπη Μπουνόβα και Αναστασία Νάσιου.

«Είμαστε στη δεύτερη μέρα των ερευνών. Έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί και έχει αποκαλυφθεί το μέρος του σωλήνα όπου έγινε η διαρροή», είπε στους δημοσιογράφους. «Αύριο στις 3 θα έχουμε περισσότερα ευρήματα, σαφή συμπεράσματα και αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηφόρος.

Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.

