Βιολάντα: Στο «σημείο μηδέν» της έκρηξης εστιάζουν οι αρχές – Συλλέγουν δείγματα από το μολυσμένο χώμα και το οξειδωμένο δίκτυο

Ολοκληρώνεται σήμερα η συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσουν να βγει το τελικό πόρισμα
Βιολάντα
Φωτογραφία Eurokinissi

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν οι οξειδωμένες και κατεστραμμένες σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα από όπου υπήρχε η διαρροή του προπανίου η οποία προκάλεσε την φονική έκρηξη, οδηγώντας στον θάνατο τις 5 εργαζόμενες γυναίκες. Εμπειρογνώμονες και πυροσβεστικά κλιμάκια συνεχίζουν και σήμερα (06.02.2026) να επιχειρούν στα συντρίμμια της εγκατάστασης, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να βγει το τελικό πόρισμα.

Λίγες ημέρες αφού σταμάτησαν οι εργασίες στη Βιολάντα λόγω του μεγάλου κινδύνου για νέα έκρηξη, τα επίπεδα του προπανίου έχουν πέσει πλέον σε ασφαλή επίπεδα. Συνεργεία και κλιμάκια συλλέγουν προσεκτικά κομμάτια του δικτύου από όπου υπήρχε η διαρροή με σκοπό να σταλούν για περαιτέρω ανάλυση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το μοιραίο δίκτυο στήθηκε με ατέλειες και παραλήψεις γεγονός που συνέλαβε στο μοιραίο δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου, το οποίο οδήγησε στον θάνατο τις 5 μητέρες.

Δείτε στο βίντεο του newsit.gr το βίντεο από το σημείο διαρροής του προπανίου:

Αν ο καιρός το επιτρέψει, σήμερα θα ολοκληρωθεί η συλλογή των πολύτιμων στοιχείων τα οποία θα οδηγήσουν στο τελικό πόρισμα της φονικής έκρηξης.

Τα μολυσμένα χώματα και η έφοδος στο σπίτι του ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Πέρα από την συλλογή κομματιών του δικτύου της εγκατάστασης, οι αρχές επικεντρώνονται και στα ποσοστά προπανίου που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα συντρίμμια της Βιολάντα και στο χώμα.

Το αέριο συλλέγεται επίσης με κάθε ασφάλεια ώστε να αναλυθούν από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 
 
Με φορητά συστήματα ανίχνευσης υδρογονανθράκων και ανοίγοντας μικρές τρύπες στο έδαφος, θα χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η παρουσία προπανίου που θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει νέα έκρηξη.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία εισαγγελέα, έκανε έφοδο τόσο στο σπίτι όσο και στο γραφείο του ιδιοκτήτη της εταιρείας, αλλά και στο εργοστάσιο, καθώς και στο σπίτι του τεχνικού συμβούλου.

Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν έγγραφα, τεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά που θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση των αιτιών της έκρηξης, αλλά και για τη συνολική λειτουργία του εργοστασίου τα προηγούμενα χρόνια.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το δυστύχημα, τι είχε συμβεί στο παρελθόν, αλλά και αν υπήρξαν παραλείψεις ή αστοχίες που συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την υπόθεση, ώστε να σχηματιστεί το τελικό πόρισμα.

Ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων μετά από αυτοψία στο χώρο, καταγγέλλει σειρά αστοχιών εκ μέρους της επιχείρησης όπως πλημμελή κατασκευή δικτύου σωληνώσεων, μη συνδεδεμένο σύστημα ανίχνευσης και αποκοπής αερίου σε περίπτωση διαρροής, ανυπαρξία αισθητήρων διαρροής αερίου.

