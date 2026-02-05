Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη και στο εργοστάσιο – Κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα

Έφοδος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα καθώς και στο σπίτι του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων τόσο από το εργοστάσιο της Βιολάντα όσο και από τον σπίτι του ιδιοκτήτη, καθώς κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των 5 εργατριών.

Συγκεκριμένα από το εργοστάσιο και το σπίτι του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη κατασχέθηκαν υπολογιστές, tablet και λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Να σημειωθεί πως στις 27 Ιανουαρίου ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας του εργοστάσιου και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Στο μεταξύ για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες στο χώρο του εργοστασίου της Βιολάντα, προκειμένου να αναδειχθούν όλα τα αίτια και οι παραλείψεις που οδήγησαν στην έκρηξη και το θάνατο των πέντε γυναικών που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Σε ένωση σωληνώσεων το σημείο διαρροής προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη

Σύμφωνα τις έως τώρα πληροφορίες, το πρόβλημα που στάθηκε η αφορμή για να προκληθεί η ισχυρή έκρηξη, δημιουργήθηκε στην ένωση δύο σωληνώσεων προπανίου, ωστόσο μέχρι αύριο (06/02/2026) θα έχουν εξαχθεί περισσότερα συμπεράσματα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις.

Στο εργοστάσιο βρέθηκε και ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας, που εκπροσωπεί τις οικογένειες των νεκρών εργαζομένων, Αγάπη Μπουνόβα και Αναστασία Νάσιου.

«Είμαστε στη δεύτερη μέρα των ερευνών. Έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί και έχει αποκαλυφθεί το μέρος του σωλήνα όπου έγινε η διαρροή», είπε στους δημοσιογράφους. «Αύριο στις 3 θα έχουμε περισσότερα ευρήματα, σαφή συμπεράσματα και αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηφόρος.

Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.