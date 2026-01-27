Βιολάντα: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας

Συνελήφθη λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης (27.01.2026) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες. Μαζί του συνελήφθησαν ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου μπισκότων τη μοιραία νύχτα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, για «πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη», καθώς όπως προέκυψε από τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Πυροσβεστικής, υπήρξε διαρροή προπανίου.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας κρατούνται και θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων την Τετάρτη (28.01.2026).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Για τις εξελίξεις αναμένονται ανακοινώσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Νωρίτερα την Τρίτη άρχισαν οι πρώτες καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου, που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας.

Στο μεταξύ, ειδικά κλιμάκια της ΔΑΕΕ συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία από τον χώρο της τραγωδίας. Στόχος, είναι η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών και των ακριβών αιτίων που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και έγινε αντιληπτή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν τρομακτικό ήχο και μεγάλη φλόγα που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, η έκρηξη να προκλήθηκε από σπινθήρα σε διακόπτη ή μηχάνημα, ακόμη και χωρίς εμφανή διαρροή, με υπερθέρμανση σωληνώσεων κάτω από τον φούρνο.

Οι 5 νεκρές εργάτριες, τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 π.μ. της 26ης Ιανουαρίου και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου «Βιολάντα». Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του εργοστασίου στην εθνική Τρικάλων – Καρδίτσας.

Οι τέσσερις νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη ενώ η πέμπτη εντοπίστηκε στον πάνω όροφο.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, εργαζόταν για πολλά χρόνια στη «Βιολάντα». Εκεί που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μία μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Έως το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια, αλλά στην πορεία χρειάστηκε να εργαστεί στη «Βιολάντα» για καλύτερα…

Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η Αναστασία Νάσιου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις ημέρες για τη σύνταξη.

Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνόβα, ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μία γυναίκα – στήριγμα για την οικογένειά της.