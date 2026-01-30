Ελλάδα

Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Έλενας Κατσαρού που σκοτώθηκε στην έκρηξη – Τραγική φιγούρα η μητέρα της

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού που σκοτώθηκε μαζί με άλλες τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες στην έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα

Η κηδεία της άτυχης Ελένης, που δούλευε για χρόνια στο εργοστάσιο Βιολάντα των Τρικάλων και αφήνει πίσω της ένα παιδί 13 ετών, έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πολυετή εμπειρία και γνώριζε καλά τον χώρο και τις συνθήκες εργασίας.

 

Η άτυχη Έλενα την ώρα της έκρηξης και της πυρκαγιάς βρισκόταν στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου, όπου εγκλωβίστηκε και άφησε την τελευταία πνοή της. 

Στον Ιερό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη γυναίκα. Η παρουσία πλήθους κόσμου αποτύπωνε το κλίμα θλίψης που επικρατούσε στην τοπική κοινωνία.

Η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη τόσο στην οικογένειά της όσο και στον εργασιακό της χώρο, όπου ήταν γνωστή επί σειρά ετών.

