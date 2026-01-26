Συμβαίνει τώρα:
Βιολάντα: Το εργοστάσιο πριν και μετά την ολοκληρωτική καταστροφή

Το παλιό κτίριο της μπισκοτοβιομηχανίας καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας
Εικόνες καταστροφής από το εργοστάσιο «Βιολάντα»
Το παλιό κτίριο του εργοστασίου καταστράφηκε ολοσχερώς / REUTERS/Stringer

Τεράστια είναι η καταστροφή στο εργοστάσιο της εταιρείας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά την ισχυρή έκρηξη από την οποία προκλήθηκε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.1.26).

Τέσσερις εργαζόμενες στη «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά στο εργοστάσιο ενώ μία γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται. 

Το παλιό κτίριο της μπισκοτοβιομηχανίας τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από  την έκρηξη που σημειώθηκε και ήταν τόσο ισχυρή που διέλυσε μέρος των εγκαταστάσεων, έπεσαν οι τοίχοι και η οροφή και το ένα κτίριο κόπηκε στα δύο.

Σε δορυφορική φωτογραφία από το Google Maps φαίνεται στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων το παλιό κτίριο, που καταστράφηκε ολοσχερώς και στο οποίο υπήρχε γραμμή παραγωγής και αποθήκες.

Φωτογραφία του εργοστασίου «Βιολάντα» από το Google Maps
Από τη μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη κάηκε ολοσχερώς το πίσω τμήμα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου / Google Maps
Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Το μπροστινό μέρος του εργοστασίου / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑToklik/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Οι εικόνες από το εργοστάσιο ανατριχιαστικές.

Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Καπνός στα συντρίμμια του εργοστασίου / REUTERS/Stringer

 

Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Πυροσβέστης στην κατάσβεση της φωτιάς στο παλιό κτίριο του εργοστασίου / REUTERS/Thanos Floulis
Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Πυροσβέστης και πυροσβεστικό όχημα στην κατάσβεση της φωτιάς / REUTERS/Thanos Floulis
Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Εικόνα από drone πάνω από τα συντρίμμια του παλιού κτιρίου του εργοστασίου / REUTERS/Stringer

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 04:00 στο εργοστάσιο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. 

Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Αστυνομικοί και πολίτες έξω από το καμμένο κτίριο των εγκαταστάσεων της μπισκοτοβιομηχανίας / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με την Aστυνομία, η πρώτη ενημέρωση που έγινε για την πυρκαγιά στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, ανέφερε, όπως και στην πυροσβεστική, ότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη.

Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Πυροσβέστης ρίχνει νερό στις λαμαρίνες που καπνίζουν ακόμα μετά τη φονική φωτιά / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Για μεγάλη έκρηξη έκαναν λόγο και οι αναφορές προς τους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας.

Μάλιστα εργαζόμενοι είπαν ότι η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου που δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο.

Όλα αυτά θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται και εισαγγελέας.

Ελλάδα
