Βιολάντα: Το εργοστάσιο πριν και μετά την ολοκληρωτική καταστροφή

Τεράστια είναι η καταστροφή στο εργοστάσιο της εταιρείας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά την ισχυρή έκρηξη από την οποία προκλήθηκε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.1.26).

Τέσσερις εργαζόμενες στη «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά στο εργοστάσιο ενώ μία γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται.

Το παλιό κτίριο της μπισκοτοβιομηχανίας τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε και ήταν τόσο ισχυρή που διέλυσε μέρος των εγκαταστάσεων, έπεσαν οι τοίχοι και η οροφή και το ένα κτίριο κόπηκε στα δύο.

Σε δορυφορική φωτογραφία από το Google Maps φαίνεται στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων το παλιό κτίριο, που καταστράφηκε ολοσχερώς και στο οποίο υπήρχε γραμμή παραγωγής και αποθήκες.

Οι εικόνες από το εργοστάσιο ανατριχιαστικές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 04:00 στο εργοστάσιο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.

Σύμφωνα με την Aστυνομία, η πρώτη ενημέρωση που έγινε για την πυρκαγιά στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, ανέφερε, όπως και στην πυροσβεστική, ότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη.

Για μεγάλη έκρηξη έκαναν λόγο και οι αναφορές προς τους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας.

Μάλιστα εργαζόμενοι είπαν ότι η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου που δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο.

Όλα αυτά θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται και εισαγγελέας.