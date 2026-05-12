Θεσπρωτία: Υπάλληλος επιχείρησης «άρπαξε» 146.600 ευρώ από τον εργοδότη του και συνελήφθη

O υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, από όπου αφαίρεσε το χρηματικό ποσό που είχε αποκρύψει σε συγκεκριμένο σημείο ο ιδιοκτήτης
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Στη σύλληψη ενός υπαλλήλου επιχείρησης στη Θεσπρωτία, προχώρησαν οι αρχές την Δευτέρα (11.05.2026), για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από τον εργοδότη του.

Ο άνδρας συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσπρωτία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ένας υπάλληλος επιχείρησης στην περιοχή, για κλοπή 146.000 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, από όπου αφαίρεσε το χρηματικό ποσό που είχε αποκρύψει σε συγκεκριμένο σημείο ο ιδιοκτήτης.

Στο πλαίσιο των ερευνών και αφού ο υπάλληλος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση, παρέδωσε στη συνέχεια στους αστυνομικούς το χρηματικό ποσό των 146.600 ευρώ που είχε αφαιρέσει και φύλασσε στο σπίτι του.

Τα χρήματα επιστράφηκαν όλα στον ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

