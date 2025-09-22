Ελλάδα

Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη»
Ενώπιον των δικαστών βρέθηκε σήμερα (22.09.2025) η 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία, προκειμένου να λογοδοτήσει για την πράξη της να θάψει σε στάβλο τη μητέρα της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομά της. 

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή για την απολογία της και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη- η δίκη της αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2025. 

Η 62χρονη, είχε ανοίξει ένα αυτοσχέδιο λάκκο -σε ένα χώρο που παλιότερα λειτουργούσε ως στάβλος στο χωριό Κλειδί στη Βοιωτία. Εκεί η 62χρονη έθαψε την υπερήλικη μητέρα της με τη βοήθεια ενός άνδρα. Απέκρυψε τον θάνατο της και φυσικά την αποτρόπαια πράξη της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της.

