Βοιωτία: Γρίφος το χρονικό ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της – Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πάνω από 2 χρόνια

Σε ένα πρωτόγνωρο θρίλερ με αναπάντεχες εξελίξεις και δεδομένα τα οποία αλλάζουν από η μια στιγμή στην άλλη, εξελίσσεται η υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία που απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της και την έθαψε στο στάβλο του σπιτιού της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και τα επιδόματα.

Η προϊσταμένη του ΚΕΠ των Οινοφύτων που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, τόσο γιατί έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, όσο και για τα επιδόματα και τη σύνταξη που έπαιρνε παράνομα από το κράτος, αφέθηκε τη Δευτέρα (22.09.2025) ελεύθερη από τον εισαγγελέα μέχρι την 1η Οκτωβρίου όπου θα βρεθεί στο αυτόφωρο της Θήβας για να «αμυνθεί» στην ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον της. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ που τη συνέλαβαν το περασμένο Σάββατο στο σπίτι της στο χωρίο Κλειδί της Βοιωτίας την οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Τανάγρας όπου εναντίον της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της «απάτης», «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», της «ψευδούς κατάθεσης» και της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια».

Τη Δευτέρα η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ Βοιωτίας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος αφού διάβασε τη δικογραφία στη συνέχεια της άσκησε δίωξη μόνο για το αδίκημα της ψεύδους κατάθεσης. Για τις άλλες κατηγορίες ζήτησε να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση όχι όμως για πλημμεληματικές πράξεις, αλλά για τυχόν κακουργήματα που ενδέχεται να έχει διαπράξει η 62χρονη.

Έτσι η «ανθρωποκτονία από αμέλεια» στην νέα έρευνα έχει μετατραπεί σε «ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο», ενώ θα εξεταστεί εάν η απάτη με τις παράνομες συντάξεις και τα επιδόματα που λάμβανε, ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με ποσό μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι σε καμία των περιπτώσεων τα λεγόμενα κι οι ισχυρισμοί της 62χρονης δεν έχουν πείσει τις δικαστικές αρχές οι οποίες διατηρούν επιφυλάξεις για το εάν η ηλικιωμένη γυναίκα έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός της γυναίκας που έχει βρεθεί είναι σε κατάσταση τέτοια που ενισχύει το ενδεχόμενο η ταφή να έχει πραγματοποιηθεί σε παλιότερο χρονικό διάστημα. Κι αυτό γιατί τα οστά, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές παρουσιάζουν μεγαλύτερες αλλοιώσεις από ότι θα έπρεπε για το χρονικό διάστημα των 2 χρόνων.

Έτσι δεν αποκλείεται ο σκελετός να εξεταστεί εκτός από ιατροδικαστή κι από ανθρωπολόγο. Όπως και να έχει οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τους επιστήμονες τις επόμενες ημέρες, ενώ την ίδια ώρα οι αστυνομικοί λαμβάνουν επιπλέον καταθέσεις από κατοίκους του χωριού.

Οι περισσότεροι από τους γείτονες της 62χρονης είπαν στους αστυνομικούς ότι είχαν να δουν την 91χρονη σχεδόν 5 χρόνια να κυκλοφορεί στους δρόμους του χωριού τους. Έτσι πλέον εκτός των άλλων ελέγχεται και η εγκληματική ενέργεια, αλλά και ο θάνατος της 91χρονης να έχει επέλθει πριν το 2023.